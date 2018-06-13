В Красноярском крае назначен глава госимущества

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о назначении на должность руководителя агентства по управлению государственным имуществом региона. Новый начальник приступил к своим обязанностям сегодня, 13 июня.

Валентин Вернер стал руководителем агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края. Контракт с ним подписан на два года, говорится в распоряжении главы региона Александра Усса. Предшественником Вернера был Андрей Самохин, который занимал указанную должность с 2016 года. Вернер же был начальником одного из отделов в агентстве. Кроме того, до назначения Вернер работал директором краевого госпредприятия «Красноярский технический центр».

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