Институту катализа СО РАН исполнилось 60 лет

8 июня институт катализа СО РАН отметил свое 60-летие. Один из крупнейших в России научных центров в своей сфере обладает высоким потенциалом: в нем работает около 400 научных сотрудников, в том числе два академика и один член-корреспондент РАН, 73 доктора и 217 кандидатов наук. Институт входит в тройку институтов РАН химического профиля с самым высоким индексом Хирша. Подробнее – в материале «КС».

Как отметил в документальном фильме, снятом по случаю юбилея института председатель СО РАН Валентин Пармон, 20 лет проработавший директором института катализа, число стран, которые умеют производить основной комплекс катализаторов для нефтяной промышленности и для нефтепереработки и нефтехимии меньше, чем число стран, которые могут производить атомную бомбу. С помощью катализаторов создаются материалы для одежды и обуви, получается топливо для машин и энергия для обогрева домов.

Исследования, которые проводит институт, актуальны по сей день. Среди целей, которые были поставлены перед институтом во время его появления — создание теории катализа и решение на ее основе промышленных задач, создание модельного корпуса массового создания катализаторов, организация выпуска опытных образцов катализаторов и носителей, разработка каталитических процессов от начала до внедрения, координация исследований в области катализа по всей стране. Об этом рассказал директор института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров. В свою очередь по мнению врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, благодаря институту катализа страна не только не допустила технологического отставания в отрасли, но и заняла передовые позиции.

Институт, по словам Валерия Бухтиярова на сегодня отдает приоритет фундаментальной науке и по публикационной активности институт катализа входит в лидирующие группы в российской науке. Кроме того, институт катализа входит в десятку самых цитируемых институтов страны. Академик также напомнил, что институт активно участвует в разработке проекта источника синхротронного излучения. «Помимо этого я хотел бы выразить благодарность всему коллективу и каждому сотруднику за самоотверженную работу. Всех наших успехов не было бы, если бы вы каждый день на своем рабочем месте не добивались поставленных целей. Мы работаем на благо России, и я уверен, что у института катализа большое будущее», – подчеркнул на праздновании юбилея института академик. Андрей Травников, поздравляя сотрудников, напомнил, что именно этот институт подарил Сибирской науке нынешнего председателя Сибирского отделения РАН, академика Валентина Пармона. Сам председатель СО РАН, сообщил, что он рад быть частью института, который является сильнейшим в стране институтом физико-химического профиля и самым крупным по численности химическим институтом в России. «Я не покривлю душой, если скажу, что наш институт является одним из самых ярких бриллиантов в короне Сибирского отделения РАН», – заявил председатель СО РАН.

Следует отметить, что Валерий Бухтияров принимал участие в совете по науке 8 февраля, который состоялся во время визита президента России Владимира Путина в Академгородок. Андрей Травников напомнил об этом и заявил, что, по его мнению, удачное выступление Валерия Бухтиярова на встрече с Путиным стало решающим аргументом в принятии решения о создании проекта центра синхротронного излучения.

В свою очередь представители мэрии Новосибирска и аппарата полпредства президента РФ по СФО отметили достижения института в области прикладной науки. Начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию полномочного представительства президента России в СФО Иван Гончаров напомнил о том, что институт катализа долгое время находится на виду, на федеральном уровне и является примером взаимодействия с крупными отечественными и зарубежными компаниями. Партнеры института также присутствовали на мероприятии. Горячими поздравлениями отметились директор дирекции нефтепереработки компании «Газпром нефть» Петр Дегтярев, генеральный директор АО «СКТБ «Катализатор» Виталий Хан и генеральный директор Новосибирского Технопарка Владимир Никонов. Представитель муниципалитета – начальник управления науки и внедрения научных разработок мэрии города Михаил Камаев в своем поздравлении заметил, что городу повезло, что у него есть такой институт, который славит сибирскую науку.

Как отметил Валентин Пармон, институт катализа даже в самые непростые времена не терял лидирующих позиций. Период деятельности, проходящего процедуру ликвидации Федерального агентства научных организаций (ФАНО) не стал исключением. Институт катализа всегда имел первую категорию оценки ФАНО. Руководитель сибирского территориального управления ФАНО Алексей Колович присоединился к поздравлениям института. Это торжественное мероприятие стало последним, на котором Алексей Колович присутствует в ранге представителя ФАНО. Алексей Колович передал поздравления и пожелания министра высшего образования и науки РФ Михаила Котюкова. Таким образом, институт катализа СО РАН стал первым институтом, который Михаил Котюков поздравил с юбилеем в качестве министра высшего образования и науки.

Также на юбилей института катализа в новосибирский Академгородок приехали гости из других российских институтов аналогичного профиля со всей страны. Поздравив институт, они подчеркнули, что ставят себе в пример его работу.

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