7-9 июня в Новосибирске прошла спартакиада работников органов и организаций прокуратуры РФ. В мероприятии участвовали сборные команды федеральных округов. Спортсмены сражались за первенство в 9 видах спорта: бадминтоне, волейболе, гиревом спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, перетягивании каната, плавании, мини-футболе, шахматах.

Старт спартакиаде был дан 7 июня. Торжественную церемонию, состоявшуюся в спортивном комплексе «Заря», открыл заместитель генерального прокурора РФ Геннадий Лопатин. В своей речи он отметил, что Новосибирск по праву считается важнейшим торговым, деловым, культурным, промышленным, транспортным и научным центром Сибири. Но, что не менее важно, город сегодня еще и очень серьезно ориентирован на развитие спортивной инфраструктуры, подготовку профессиональных спортсменов и популяризацию активного образа жизни. Геннадий Лопатин выразил твердую убежденность, что в городе с таким особым отношением к спорту Спартакиада работников органов прокуратуры пройдет на высоком уровне.

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С приветственным словом также выступили временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области Андрей Травников и призер олимпийских игр, чемпион мира, депутат ГД РФ Александр Карелин.

После торжественной церемонии поднятия флага Спартакиады и объявления состава команд состоялось театрализованное представление «Сила и Правда России» для спортсменов и зрителей, а затем участники состязаний приступили к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», являющегося обязательным этапом соревнований.

Дальнейшие состязания проходили также в спортивном комплексе «Север», бассейне «Нептун» и на стадионе «Электрон».

В спартакиаде участвовали сборные команды федеральных округов. В каждой команде по 32 спортсмена, показавших наилучший уровень спортивной подготовки, а также руководитель делегации и организатор команды.

Спортсмены сражались за первенство в 9 видах спорта: бадминтоне, волейболе, гиревом спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, перетягивании каната, плавании, мини-футболе, шахматах.

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