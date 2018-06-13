1 июня вступает в силу постановление правительства РФ №440, заметно сужающее круг кредитных организаций, у которых остается право выдавать банковские гарантии на выполнение госзаказов. Окажутся ли эти нововведения серьезной проблемой для участников рынка — в материале «КС».

Рынок банковских гарантий за 2017 год, по данным «Эксперт РА» за прошедший год вырос более чем на треть. При этом существенную долю в портфеле банков – а именно 43% – занимают гарантии, предоставленные МСБ для реализации контрактов с компаниями, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, в рамках законов о контрактной системе (44-ФЗ) и о закупках у госкомпаний (223-ФЗ).

Повышение планки одолеют не все

С 1 июня 2018 года для получения права выдавать гарантии в рамках 44-ФЗ банки обязаны соответствовать ряду жестких норм: их капитал должен быть не менее 300 млн. рублей, а кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже уровня «B-(RU)» агентства АКРА или «ruB-» агентства «Эксперт РА». Причем с 1 января 2020 года требования к кредитным рейтингам станут еще жестче: минимальный рейтинг достигнет уровня «BB-(RU)» агентства АКРА и «ruBB-» агентства «Эксперт РА». Несколько крупных игроков уже ушли с рынка и этот процесс, скорее всего, не остановить. Как такие изменения повлияют на работу оставшихся игроков? Как изменится приток клиентов и их запросы? Для чего нужны банковские гарантии?

При участии в государственных контрактах, заявка должна быть обеспечена – заказчику нужна гарантия, что победитель аукциона выполнит все условия в срок и за оговоренную цену. Эту гарантию может взять на себя банк, но оказываемая услуга должна соответствовать 44-ФЗ и аукционной документации, а банк, ее выпускающий, входить в список Минфина РФ.

«Клиенты из «выбывших» банков перераспределятся по остальным игрокам, – комментирует управляющий филиалом ПАО «Абсолют Банк» в Новосибирске Евгений Шеин. – Многие знали об изменениях и уже заранее выбирали финансовые организации, исходя из новых реалий, но, к сожалению, не все. Мы отмечаем большой приток клиентов, и, вероятно, он напрямую связан с новыми требованиями к участникам рынка гарантий. Активность в этом сегменте высока: с начала 2018 года Абсолют Банк выдал свыше 24,8 тысяч банковских гарантий на общую сумму 16 млрд. рублей, при этом за май – 9,5 тыс. гарантий на сумму 6,1 млрд. рублей. За прошедший месяц доля Абсолют Банка на рынке гарантий по 44-ФЗ выросла на 3,8 п.п. – до 11,4%. Сейчас Абсолют Банк входит в ТОП-3 по количеству выпущенных гарантий в рамках Федерального закона 44-ФЗ в сегменте гарантий до 50 млн рублей среди российских банков»

«Введение новых требований означает, что большинство региональных банков не будут соответствовать заявленным критериям, и соответственно, доступ к базе государственных контрактов для субъектов МСП, которые, в основном, являются клиентами региональных банков, будет ограничен – констатирует заместитель председателя правления СКБ-банка Маргарита Бурбик.

«Предприниматели активно развивают свою деятельность в сегменте госзакупок: участие в аукционах и тендерах является для них каналом выхода на такого заказчика как государственная или муниципальная структура с высокими гарантиями исполнения обязательств по контрактам – говорит управляющая банковским бизнесом группы «Открытие» в Новосибирской области Ирина Демчук. – В 2017 году банк «Открытие» оформил 2173 банковских гарантии, при этом лидером спроса были и остаются в настоящее время гарантии на участие и исполнение муниципальных и госконтрактов в рамках Федеральных законов №44 и 223.

Уход в цифру

«Уже сейчас львиная доля закупок проходит в виде электронного аукциона – отмечает эксперт сервиса «Контур.Закупки» компании «СКБ Контур» Анна Тресвятская. – В 2017 году, по данным нашего мониторинга, их доля составила 60%. Если вычесть из всего количества закупки у единственного поставщика, то останется всего 13% конкурентных видов закупок, которые пока проводят на бумаге».

Переход в цифровое пространство – еще один явный тренд рынка банковских гарантий. Этот тезис повторяется в рамках обсуждения 44-ФЗ очень часто. Насколько он ощутим? С чем связан отказ от оффлайна?

«Цифровизация процесса выдачи банковских гарантий – один из ключевых на сегодняшний день трендов, – продолжает Евгений Шеин. – Время – деньги в прямом смысле и те, кто активно работают в данном сегменте, должны быть готовы предоставить современный онлайн-сервис. В противном случае их продукт окажется неконкурентоспособным. Преимущества цифрового обслуживания очевидны для клиентов. Во-первых, скорость: уже не нужно обращаться в банк с пачкой документов, а время оформления гарантии в нашем банке по 44 ФЗ сократилось с нескольких недель до 2-3 часов. Во-вторых, сокращение расходов влияет на тарифную политику: комиссия по онлайн-гарантиям существенно ниже стоимости гарантий, выдаваемых в режиме офлайн. Наконец, электронные гарантии — более надежные и безопасные. Электронную цифровую подпись подделать значительно сложнее, чем бумажную версию».

«Все больше банков своим клиентам предлагают услуги по предоставлению банковских гарантий в режиме онлайн – говорит Маргарита Бурбик. – Такой сервис удобен для предпринимателей, так как пакет документов – минимален, предоставление его в банк происходит по удаленным каналам, подписание документов происходит с использованием электронно-цифровой подписи, да и стоимость такой гарантии, безусловно, ниже. Электронные банковские гарантии также выгодны и для банка, поскольку экономят время и ресурсы. Гарантия предоставляется клиенту в день его обращения в банк».

«Развитие банковских онлайн-сервисов является одним из ключевых трендов нашего времени, – директор управления продаж малому бизнесу Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Наталья Левченко также разделяет эту точку зрения. – Популярность такого вида взаимоотношений с банком стремительно растет – это экономит время клиента, повышает доступность услуги. Стоимость такой услуги также становится ниже.

«Диджитализация стандартных бизнес-процессов, в том числе таких, как получение банковской гарантии – позитивный и ключевой тренд для современного финансового рынка. Клиенты оценили возможность сэкономить свое время на визитах в офис банка, находят дополнительные преимущества дистанционных сервисов и все чаще предпочитают онлайн оффлайну, – подводит итог Ирина Демчук. – Помимо удобства и простоты (минимальный пакет документов), подобные онлайн-сервисы предусматривают ряд дополнительных бонусов, например, обслуживание по сниженной ставки или увеличение максимальной суммы гарантии, которую банк может предоставить без залога».

Вместо кредита или вместе с ним?

Некоторые эксперты сравнивают ставки по кредитам и стоимость услуги банковской гарантии. Банковская гарантия выглядит более выгодно. Можно ли представить банковскую гарантию как альтернативу банковскому займу?

«На протяжении последних лет мы отмечаем стабильный рост спроса на банковские гарантии как эффективный инструмент, позволяющий предпринимателям развивать свой бизнес без отвлечения средств из оборота или депозита, – рассуждает Ирина Демчук. – Среди других ключевых преимуществ банковской гарантии – ее экономичность. Как правило, процент банковской гарантии ниже кредитного, что позволяет оформлять большие суммы у банка-гаранта с отсрочкой платежа без необходимости увеличивать стоимость товаров».

«Нет, эти услуги не могут заменять друг друга: с помощью банковской гарантии компания подтверждает свою платежеспособность, но не за счет собственных или взятых в кредит средств, а за счет письменного поручительства банка – комментирует Наталья Левченко. – Это своеобразное обязательство банка (гаранта) заплатить вашим партнерам (бенефициарам), если ваша компания (принципал) не сможет выполнить свои обязательства. Как правило, условие предоставления гарантии бенефициар включает в контракт».

«Гарантия не всегда может быть заменой кредиту. Но в некоторых случаях – безусловно, особенно, если речь идет об участии в конкурсе в рамках 44-ФЗ или 223-ФЗ, – делает вывод Евгений Шеин. – Основная масса банковских гарантий выдается на обеспечение исполнения государственного контракта. Предприятию может быть нецелесообразно отвлекать оборотные средства, тем более невыгодно оформлять кредит по ставке выше 10%. Гарантия обойдется существенно дешевле».

Гарантия для больших и маленьких

Одним из ложных стереотипов относительно услуги банковской гарантии является то, что она ориентирована исключительно на крупный бизнес, который может позволить себе найти залог и т.д. На самом деле это совсем не так – государственные компании часто заключают договоры с малым бизнесом на местах. Могут ли предприятия МСБ наравне конкурировать с крупным бизнесом? Так же для них доступны гарантии, и что говорят цифры?

«В 2016-2017 годы существенный рост совокупного объема действующего портфеля гарантий фиксировали многие банки-участники рынка. По экспертным оценкам, за 12 месяцев 2017 года рынок гарантийного обеспечения вырос на 29%, что связано с активизацией государственных закупок и развитием института электронной банковской гарантии – говорит Ирина Демчук. – С каждым годом все больше предпринимателей используют электронные торговые площадки, обеспечивающие взаимодействие между заказчиком и поставщиками для заключения сделки. Преимущества таких площадок очевидны – возможность выбора закупки, ее экономичность, доступ к участию в тендере независимо от региона регистрации участника, а также минимизация рисков коррупции и сговора».

Многие сибирские банки отмечают рост интереса малого и среднего бизнеса к данной услуге. По данным новосибирского отделения ВТБ, за январь-май 2018 года объем гарантий, выданных компаниям среднего бизнеса, достиг 1,7 млрд. рублей – это больше, чем за весь 2017 год (тогда было выдано 1,4 млрд. рублей гарантий). Есть положительная динамика и в сегменте малого бизнеса – с начала года ВТБ предоставил гарантий на 274 млн. рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И таких примеров еще много.

«С точки зрения механизма получения банковской гарантии для участия в конкурсе на выполнение госзаказа размер бизнеса не имеет значения – резюмирует Евгений Шеин. – Здесь важнее репутация и опыт гаранта клиента. Предоставления залогового обеспечения или поручительства для оформления онлайн-гарантии не требуется. На рынке сегодня зарегистрировано около 2,7 млн. компаний малого и среднего бизнеса. Из них 330 тыс. компаний – это участники государственных закупок. Мы очень активно работаем с этим сегментом и знаем, какие предпочтения у таких компаний».

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