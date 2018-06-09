Председатель избиркома Кузбасса досрочно ушел в отставку

Глава избирательной комиссии Кемеровской области Юрий Емельянов ушел в отставку, сообщили сегодня в приемной региональной комиссии.

Председатель Избирательной комиссии Кемеровской области Юрий Емельянов оставил руководящий пост по собственному желанию. Он возглавлял комиссию с 2011 года и в 2016 году был переизбран. Срок его полномочий истекал в 2021 году. В течение следующих десяти дней региональный избирком должен получить список кандидатов на вакантную должность от ЦИК.

Заместителем председателя регионального избиркома сейчас является Виктория Шахматова, предложенная Центризбиркомом.

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