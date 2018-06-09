Представители банковской сферы войдут в рабочую группу по формированию стратегии социально-экономического развития НСО

9 июня в ходе заседания совета по инвестициям при губернаторе Новосибирской области Андрей Травников предложил включить представителей банковского сообщества в рабочую группу по формированию стратегии социально-экономического развития. С таким предложением выступил руководитель региональной дирекции банка ВТБ Вячеслав Брюханов.

В ходе заседания совета Вячеслав Брюханов констатировал наметившиеся положительные тенденции с реализацией крупных инвестиционных проектов, но вместе с тем предложил обратить пристальное внимание на малый и средний бизнес, который объективно сталкивается сегодня с проблемами привлечения капитала.

«Сейчас у нас фокус смещается в сторону малого предпринимательства», — сказал Вячеслав Брюханов. — При этом мы наблюдаем разницу (между крупным бизнесом и бизнесом в сфере МСБ – «КС») с точки зрения прозрачности, ведения бухгалтерского учета и как следствие, проблем с доступом к инвестициям».

Обращаясь к главе региона, Вячеслав Брюханов отметил, что опыт банков по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства может быть полезен в том числе с точки зрения работы по формированию инвестиционной стратегии.

В свою очередь Андрей Травников, положительно оценив сложившийся диалог с банковским сообществом, в том числе в рамках прошедшего на днях заседания банковского клуба, предложил представителям отрасли делегировать своих представителей в рабочую группу по выработке стратегии СЭР.

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