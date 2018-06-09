Во вторник, 12 июня, в Новосибирске отпразднуют День России. В пресс-центре городской администрации оповестили о предстоящих перекрытиях дорог на центральных улицах областной столицы.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об ограничении движения автомобилей 12 июня в День России. Праздничная программа включает в себя шествие, работу творческих площадок, концерт Полины Гагариной и праздничный фейерверк. Для этого власти ограничат движение с 12:00 до 23:00:
— по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Фабричной;
— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
— по ул. Ленина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова;
— по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход.
С 15:30 до 17:30 будет остановлено движение на участках:
— по ул. Советской на участке от ул. 1905 года до ул. Гоголя;
— по ул. Гоголя на участке от ул. Челюскинцев до Красного проспекта.
Кроме того, в местах, где 12 июня будут организованы мероприятия, а также с 20:00 9 июня до 18:00 13 июня на площади Ленина в районе домов № 25 и 27 по Красному проспекту будет запрещена парковка транспорта.
В мэрии добавили, что в день праздника общественный транспорт изменит схемы движения и будет ходить по соседним улицам, минуя перекрытые участки.