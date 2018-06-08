Прокуратура Новосибирской области обратилась с иском в областной суд о признании недействительным одного из разделов в действующей территориальной схеме обращения с отходами, где говорится о расчете объемов твердых бытовых отходов. Ответчиками обозначены правительство региона и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Информация о подаче соответствующего иска прокуратурой НСО «КС» стала известна от участников рынка ЖКХ. В Новосибирском областном суде подтвердили информацию о наличии такого иска.

В заявлении, имеющемся в распоряжении «КС», говорится, что в территориальной схеме обращения с отходами в обязательном порядке должны быть указаны сведения о количестве образующихся твердых бытовых отходов (ТКО) на территории региона. Этот параметр рассчитывается по формуле, установленной федеральным законом. Таким образом, предполагается, что профильные министерства области должны проанализировать и рассчитать данные о массе и объеме накапливаемых отходов «с учетом их сезонных изменений путем проведения замеров». Этот расчет напрямую влияет на величину тарифа для каждого жителя Новосибирской области, и, соответственно, сказывается на размере оплаты за коммунальную услугу.

В свою очередь в существующей территориальной схеме было указано, что оценочный объем ТКО составит более 6,3 млн куб.метров в год. В этом случае цена коммунальной услуги для жителей области составила бы от 97,8 до 196,9 рублей в месяц.

Прокурорская проверка установила, что цифра в 6,3 млн.куб.метров в год необоснованна и произвольна: при расчете не применялись нормативы, обязывающие учитывать сезонные замеры отходов ТКО. Несмотря на это, областной департамент по тарифам Новосибирской области после публичных обсуждений утвердил именно этот показатель. Хотя, проведенные департаментом замеры указывают, что фактический объем ТКО на территории составляет 9,06 млн куб. метра в год. При таком нормативе жители региона должны будут платить каждый месяц от 82 до 113 рублей. Это на 27% меньше тарифов, которые были бы установлены при объемах ТКО в 6,3 млн кубометров в год.

В исковом заявлении указано, что 24 апреля 2018 года прокуратура внесла представление министерству ЖКХ и энергетики области с требованием устранить нарушения в пункте №7. Однако ведомство требование прокуратуры отклонило. В итоге, надзорный орган Новосибирской области в своем заявлении просит суд признать раздел 7 «Количество образующихся отходов» не соответствующим федеральному закону.

Получить комментарии в прокуратуре Новосибирской области на момент написания материала не удалось. Вместе с тем, в Новосибирском областном суде «КС» подтвердили факт поступления этого иска. Сейчас оно находится в работе у судьи. Будет ли назначено слушание по иску, станет известно в ближайшие сутки.

По прогнозам участников рынка, последние события вокруг конкурса на определение регионального оператора могут и вовсе привести к его отмене.

«Врио губернатора НСО Андрей Травников недавно проводил совещание по этому конкурсу, после чего всех собрал и велел все переделывать. Он очень недоволен происходящим. Ведь даже изначально нижняя планка стоимости услуги для регионального оператора на конкурсе заявлялась на уровне 31,6 млрд. рублей. Компания «ЛаТранс», конечно, сломала эту ситуацию, ликвидировав нижнюю планку. Сейчас на конкурс могут заходить участники и торговаться. Кто-то может сказать «мы можем делать это дешевле». А что такое цена для оператора? Это тарифы для населения. То есть речь шла бы о понижении цены уже на 30%», — объясняет «КС» один из участников рынка ЖКХ на условиях анонимности.

Ранее «КС» сообщал, что в мае 2018 года Федеральная антимонопольная служба признала конкурс по выбору регионального оператора ТБО в Новосибирской области (НСО) не соответствующим закону. Поводом для разбирательства стало наличие ряда жалоб от представителей власти и участников рынка мусоропереработки.

Директор ООО «ЛаТранс» Александр Гуров, по чьей инициативе ФАС и начала проверку, отмечал, что условия конкурса не оставляют шанса выиграть не только его компании, но и многим другим.

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