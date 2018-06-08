В Новосибирске при поддержке Альфа-Банка стартует проект «Лето.Музыка. Победа»

Музыкальный марафон «Лето.Музыка.Победа» проходит на летней веранде кинотеатра кино-кафе «Премьера» с 2008 года и собирает поклонников музыки самых разных жанров — от джаза до хорошей российской поп-музыки.

Десятую, юбилейную программу летних концертов объявил центр культуры и отдыха «Победа». В Новосибирске выступят Сергей Галанин, «Город 312», электронный проект Triangle Sun, «Ундервуд» и кинокомпозитор Дмитрий Носков с посвящением Фрэнку Синатре.

«Проект уже стал ежегодным главным музыкальным событием новосибирского лета, уникальность которого создается в совершенно уютной и домашней атмосфере, — заявила региональный руководитель по развитию сети отделений Альфа-Банка Марина Кокоулина. — Десять лет неизменным партнером проекта является Альфа-Банк, и мы рады продолжить партнерство в этом году».

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