«Обувь России» создала компанию для работы в ТОСЭР Линево

У ГК «Обувь России» появилась подконтрольная организация, говорится в материалах ПАО «ОР» в центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Для размещения в ТОСЭР Линево производства цельноформованной обуви и деталей низа обуви из ЭВА ГК «Обувь России» создала в своей компании новую структуру — ООО «ЭваЛинК». Из данных ЕГРЮЛ следует, что местом нахождения юридического лица станет самый центр рабочего поселка Линево — проспект Коммунистический. Запись о компании была внесена в базу 5 июня. Директором «ЭваЛинк» указан Сергей Юнг, занимающий в ГК пост директора производственной компании «Обувь России».

К слову, 8 июня на сессии новосибирского парламента депутаты одобрили в первом чтении законопроект о предоставлении резидентам ТОСЭР ряда льгот. Так, инвесторы будут освобождены от уплаты налога на имущество, вновь создаваемое или приобретаемое «в рамках реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории». Что касается налога на прибыль для областного бюджета, то в первые пять лет он будет нулевым, а в последующие пять составит 10%.

Завтра региональные власти вновь планируют вернуться к работе ТОСЭР в Линево. Минэкономразвития Новосибирской области уже анонсировало заседание совета по инвестициям, в ходе которого будет рассмотрен проект «Обуви России».

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