Во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость решения проблемы утилизации мусора. До 2024 года планируется построить 200 заводов по переработке отходов.

На прошедшую 7 июня «Прямую линию» президента РФ Владимира Путина поступали вопросы, связанные с экологией. Обнаружился целый блок проблем: нелегальные и токсичные свалки, засоренность городов и мусоросжигательные заводы, которые наносят ущерб окружающей среде. Так, жители Читы жаловались на то, что свалки расположены вблизи жилых домов. Глава государства признал, что проблема нарастает и отметил, что вопрос должен решаться на региональном уровне с участием губернаторов.

Стоит отметить, что в год регионы России производят 70 млн тонн отходов. Полигонов, которые находятся в рабочем состоянии, 1100. При этом, как отмечает Владимир Путин, деятельность по уничтожению мусора криминализирована, десятки тысяч полигонов работают нелегально. Глава государства сказал, что ситуация должна быть кардинально изменена. До 2024 года планируется построить 200 заводов по утилизации отходов, которые будут соответствовать современным нормам экологии.

Накануне стало известно, что власти Новосибирской области отказались от площадки близ села Плотниково для размещения там мусороперерабатывающего завода. 6 июня депутат совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус, входящая в рабочую группу по «мусорной» концессии, рассказала, что отныне рабочим стал вариант с размещением правобережного полигона около поселка Лекарственное, до которого от Новосибирска 55 км по автодороге Р384.

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