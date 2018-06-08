5 июня в Новокузнецке начала работу 25-я выставка «Уголь России и Майнинг». В юбилейный для себя год международный угольный форум получил приятный подарок — обещание врио губернатора Сергея Цивилева «кардинально улучшить выставочные павильоны и ситуацию с принятием участников». Как убедился побывавший на выставке корреспондент «КС», экспоненты тоже остались довольны мероприятием этого года, правда, некоторые из них посетовали на рост цен на выставочные площади.

На протяжении 25 лет в Новокузнецк на выставку горных разработок «Уголь России и Майнинг» приезжают руководители угледобывающих холдингов, машиностроительных компаний и предприятий горнорудной отрасли. Традиционно крупные фигуры угольного бизнеса договариваются здесь о сотрудничестве, налаживают и укрепляют связи, заключают контракты. В юбилейный для форума год состав участников изменился мало, однако произошедшая смена власти в регионе существенно скорректировала деловую программу форума «Уголь России и Майнинг —2018».

Посетивший выставку врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сделал несколько примечательных заявлений. Например, Цивилев пообещал расширить формат форума, уточнив, что отныне Кузбасс будет «активно заниматься выставочной деятельностью», потому что области «есть что показать» и в регионе «есть чем заниматься». «Мы к следующей выставке кардинально улучшим выставочные павильоны и ситуацию с принятием участников выставки», — сообщил врио губернатора. При этом Цивилев отметил, что «Кузбасс — не только угольная промышленность». «У нас есть и химия, и сельское хозяйство, и машиностроение, и строительная отрасль. Мы будем делать выставки, посвященные каждому сегменту экономики Кузбасса», — поделился он планами. В свою очередь мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил в разговоре с «КС», что в ближайшее время будут подготовлены «соответствующие проекты, дизайны», после согласования которых можно будет приступать к «строительству и производственной работе».

Сергей Цивилев решил улучшить экологическую ситуацию в Кузбассе

Другим приоритетом в работе Сергея Цивилева, вероятно, станет улучшение экологической ситуации в регионе. «Мы должны и будем активно заниматься рекультивацией земель. Должен быть баланс между нарушением земель и рекультивацией. Они должны совпадать. Это задача на краткосрочный период. В среднесрочном периоде мы должны решить вопрос рекультивации земель, которые остались от прекративших свою деятельность предприятий», — заявил Цивилев. По мнению врио губернатора, необходимо перенести акцент в развитии угледобычи с открытых горных работ на подземную добычу. «Мы будем развивать подземный способ добычи, поскольку у нас очень быстро развились открытые горные работы. Да, мы получили серьезный эффект — уменьшилось количество пострадавших на предприятиях, но мы получили другую проблему — «лунный пейзаж» и очень сильное воздействие на экологию», — сказал Сергей Цивилев.

Президент ХК «Сибирский Деловой Союз» Михаил Федяев в кулуарах форума сообщил, что «СДС-Уголь» планирует в течение 1,5–2 лет приступить к строительству новой современной шахты «Шурапская», расположенной за бортом Черниговского разреза. «У нас есть месторождение высококачественных углей, и его открытым способом отрабатывать уже невозможно», — пояснил Федяев. По его данным, в течение ближайших месяцев в компании появится более конкретная информация о проекте.

Менеджер по развитию бизнеса CORUM RUS Андрей Литвиненко рассказал «КС», что такая практика является достаточно распространенной. «Некоторые разрезы, когда заканчивают снимать верхний слой, уходят под землю», — уточнил он. Литвиненко добавил, что темпы проходческих работ в Кузбассе в настоящее время растут, как, собственно, и продажи украинской компании CORUM для региона. «За 2017 год контрактация продукции увеличилась в два раза. Реализация — в полтора раза. Из всего объема продукции 41% уходит на экспорт, в том числе 36% в Россию», — сказал представитель CORUM.

Отметим, что в ходе выставки стало известно еще о нескольких новых инвестиционных проектах. Как сообщил «КС» директор Агентства по привлечению и защите инвестиций Кемеровской области Виталий Куприянов, на территории Кузбасса планируется строительство небольшого завода по производству осевых вентиляторов. Инвестором выступает ООО «Зитрон», зарегистрированное в Москве, его учредителем является испанская компания TalleresZitrón SA, специализирующаяся на разработке и изготовлении оборудования для угольной промышленности, проходке тоннелей, вентиляции тоннелей и метрополитенов. Куприянов уточнил, что параметры проекта сейчас прорабатываются. «Для реализации данного проекта необходим участок площадью от 1 до 1,5 га. Предполагается, что численность предприятия составит порядка 20 человек», — сказал глава Агентства.

Как сообщил «КС» заместитель генерального директора по качеству и стандартизации производства «БЕЛАЗа» Сергей Лесин, у «БЕЛАЗа» запланировано строительство большого сервисного центра в Кемеровской области, со сроком сдачи в 2019 году. «На выставке это решение было закреплено», — сказал он. Более подробную информацию о проекте Лесин озвучивать отказался, уточнив лишь, что участок уже определен и находится на трассе Новокузнецк–Кемерово, начало строительства объекта — 2018 год.

Начать производство в регионе может Schneider Electric. «В текущем году с хорошим участием вышла французская компания Schneider Electric, — поделилась директор выставки «Уголь России и Майнинг» Альбина Бунеева. — В предыдущие 3–4 года они делали перерыв, не посещали Новокузнецк. В настоящее время у них большие планы в Кузбассе, они планируют начать здесь производство», — сказала она, уточнив, что компания решила не выставляться со стендом, а забронировала комнату переговоров.

Спрос продолжает расти

По данным врио заместителя губернатора по угольной промышленности Евгения Хлебунова, в текущем году инвестиции кузбасских угольщиков в производство заметно возрастут, составив 80 млрд рублей против 62 млрд рублей годом ранее и 52 млрд рублей в 2016 году. Хлебунов уточнил, что в 2018 году будут введены в эксплуатацию участки открытых горных работ « У бинский» на разреза «Шестаки» в Гурьевском районе и «Гусинский» в «Барзасском товариществе» (Кемеровский район). Также планируется запустить в работу две обогатительные фабрики — «Увальную» в Новокузнецком районе и Краснокаменскую в городе Киселевске. Кроме того, в Прокопьевском районе приступят к строительству двух фабрик — «Талдинской-Энергетической» и первой очереди ОФ «Талдинская».

Большинство из опрошенных «КС» участников угольного форума говорили, что видят рост спроса на технику и оборудование. «Второй год подряд у «БЕЛАЗа» здесь проходит много переговоров, и они результативные, — рассказал «КС» заместитель генерального директора по качеству и стандартизации производства «БЕЛАЗа» Сергей Лесин. —Запланированы встречи как с партнерами, которые осуществляют поставки комплектующих, так и с нашими непосредственными потребителями. На мой взгляд, есть заметное оживление, и оно вполне объяснимо. Мы ощущаем его и в части увеличения заказов. В 2017 году «БЕЛАЗ» зафиксировал рост заказов на 180%, в этом году идем с темпом 160%. Конечно, основной драйвер для нашей компании — Россия, по Кузбассу рост заказов составил около 200%», — уточнил Лесин.

Интересно, что, по данным собеседника «КС», «точками роста» являются не крупные угледобывающие предприятия региона, а новички рынка. «Появилось большое количество компаний, которые вышли на рынок Кузбасса, они оказывают услуги по перевозке угля. В основном именно такие клиенты обеспечивают рост заказов на нашу технику. Как правило, большая часть машин реализуется с привлечением финансирования банков, лизинговых компаний», — поделился Сергей Лесин.

«Растет спрос на забойное оборудование, увеличиваются темпы проходческих работ, потому что предприятиям нужно подготавливать новые участки. Могу сказать, что многие компании закупают новые лицензии на отработку подземным способом», — поделился менеджер по развитию бизнеса CORUM RUS Андрей Литвиненко.

Говоря об особенностях выставки текущего года, Владимир Городянский из Komatsu Mining Group отметил, что стоимость выставочных площадей «не равна прошлому году». При этом, вероятно, рост цен затронул не все компании, поскольку другие участники эту информацию «КС» не подтвердили. Вместе с тем показательно, что, к примеру, компания по обслуживанию горно-шахтного оборудования KAMSS не принимала участие в выставке, а звала гостей в свой сервисный центр в дни проведения форума.

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