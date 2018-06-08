Губернатор Томской области встретился с попавшей на «Прямую линию с Владимиром Путиным» томичкой

В администрации Томской области состоялась встреча губернатора Сергея Жвачкина с Натальей Журовой – жительницей Томска, вопрос которой 7 июня прозвучал на «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Вчера, сразу после того, как обращение многодетной мамы из Томска Натальи Журовой попало в эфир прямой линии президента России Владимира Путина, администрация Томской области организовала встречу губернатора Сергея Жвачкина с жительницей областной столицы. Такое сообщение 8 июня опубликовала пресс-служба губернатора. Напомним, Наталья Журова пожаловалась президенту на то, что она никак не может получить земельный участок в рамках помощи многодетным семьям. Для ответа Владимир Путин вызвал в режиме конференц-связи главу региона Сергея Жвачкина.

«Сергей Анатольевич (Жвачкин – «КС») извинился перед Натальей Николаевной за черствость чиновников и за то, что из-за плохой связи не расслышал имя томички во время прямой линии с главой государства», — передали детали встречи в пресс-службе региональной администрации.

Сергей Жвачкин намерен теперь добиться системного решения «земельного вопроса» многодетных семей, чтобы люди не ждали своей очереди «пять-десять лет». По мнению губернатора, проблема кроется в бездушии чиновников, которые не могут толком объяснить людям их права. Из-за этого, по словам Жвачкина, «рождаются мифы, что бесплатную землю для многодетных дают только семьям с четырьмя детьми».

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