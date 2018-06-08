Как стало известно «КС», руководитель макрорегиона «Западная Сибирь» компании «ТрансТелеКом» Алексей Ноздрин теперь руководит блоком B2C в Москве. Прежним руководителем этого направления был вице-президент ТТК Алексей Назаров, который в начале июня покинул компанию.

Должность у директора ТТК-ЗС остается прежней — в пресс-службе компании уточнили, что Алексей Ноздрин с февраля 2018 года является cоветником по коммерческой деятельности президента «ТрансТелеКом» Романа Кравцова, и в настоящее время он руководит также деятельностью блока B2C. При этом Алексей Ноздрин по-прежнему занимает должность директора макрорегиона «Западная Сибирь». В ТТК Алексей Ноздрин пришел из компании Tele2, где в течение четырех лет руководил сибирским филиалом, а затем — представительством в Казахстане.

Также стоит отметить, что президент ТТК Роман Кравцов также начинал свой карьерный путь в Новосибирске. С 2004 года он работал в Сибирском филиале ПАО «Ростелеком», где занимал должности начальника отдела продаж, первого заместителя директора – коммерческого директора филиала, заместителя генерального директора – директора Сибирского филиала «Ростелекома». В 2011 году перешел на работу в корпоративный центр Ростелекома в Москве, был директором Департамента внедрения инноваций, исполнительным директором – директором Инновационного центра. С марта 2013 г. исполнял обязанности вице-президента по инновационному развитию Ростелекома, а также являлся вице-президентом по информационному обществу Ростелекома. До прихода в АО «Компания ТрансТелеКом» с апреля 2015 года занимал должность управляющего директора подразделения «Информационные технологии и операции» в АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Президентом ТТК он был назначен в январе 2016 года.

В свою очередь, Алексей Назаров в июне перешел на работу в компанию МГТС (входит в группу МТС), где занял пост директора по продажам и обслуживанию. Примечательно, что Назаров уже работал раньше в структурах АФК «Система», занимая различные должности в компаниях «ПТТ-Телепорт Москва» и «МТУ-Интел».

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