Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников дал поручение проанализировать обращения новосибирцев, поступившие на прямую линию с президентом России, сообщила 8 июня пресс-служба облправительства.

По итогам традиционной «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоялась накануне, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил своему первому заместителю Юрию Петухову собрать и обобщить обращения к президенту от жителей региона. «Все вопросы, которые новосибирцы задавали президенту РФ, будут учтены и проанализированы, — подчеркнул глава региона.

Вчера вопросы от жителей региона не прозвучали в прямом эфире. Свое обращение к президенту записывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в котором глава города попросил оказать финансовую поддержку для развития метро и для продолжения программы расселения ветхого жилья. Вопросы горожан традиционно касались жилищных проблем, переполненных школ: видевопрос о банкротстве застройщика записывали дольщики компании «ПТК-30», а жители «Стрижей» пожаловались на переполненную школу № 51.

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