Эксперты и участники регионального туристического рынка рассказали «КС» о самых дорогих турах из Новосибирска, наиболее востребованных направлениях, об отличиях VIP-предложений от бюджетных путешествий и о том, уместно ли относить дорогие массовые туры к luxury-сегменту.

Дорогие направления из Новосибирска на ближайшее лето

Редакция «КС» попросила представителей турагентств, работающих в регионе, выделить самые дорогостоящие направления из Новосибирска на предстоящий сезон. По состоянию на лето в 2018 году в этот список попали Турция, Тунис, Кипр, Греция, Вьетнам, Таиланд, Китай, Чехия (Прага), Россия (Крым, Сочи).

По убеждению директора ООО «Дискавери» Екатерины Невской, среди самых дорогих направлений целесообразнее рассматривать не только те страны, где есть прямые рейсы, но и регионы, доступные на прямых чартерах. Среди них — Филиппины (с пересадкой через Гонконг/Сеул), Индонезия, остров Бали (с пересадкой через Гонконг), материковая Греция (полуостров Халкидики, остров Крит), Грузия.

Что касается дорогих рейсов с пересадками — все зависит от предпочтений, поскольку дорогим может быть практически любое направление.

Эксперты почти единогласно выделяют Доминикану, Сейшельские острова, Мальдивы, Маврикий и Сингапур. Востребованными направлениями также являются Шри-Ланка, Австралия, Мексика, Куба, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Франция и Италия. Выделяют Японию, Норвегию, Исландию, Великобританию, Абхазию, Занзибар.

Примечательно, что при отсутствии привязки к сезону верхняя ценовая планка напрямую зависит от перелета и отеля. Независимо от времени года, популярны курорты Бали, острова Таиланда, Вьетнам (Vinpearl), ОАЭ.

«Все зависит от уровня размещения. Для примера: отель в Турции уровня VIP на 10 ночей может стоить от 400 тысяч рублей», — приводит пример директор компании ООО «Ананас-Тур» Анастасия Сахно.

Сравнение дорогих туров из Новосибирска и других городов Сибири/России

По данным экспертов, туры высокой ценовой категории из Новосибирска и других городов Сибири не имеют принципиальных различий — список направлений для поездок одинаковый, независимо от пункта выезда в пределах региона.

«Самыми востребованными дорогими турами из Новосибирска остаются Мальдивы, Доминикана, ОАЭ и Греция. Они же остаются одинаково востребованными и для других городов Сибири», — делится мнением руководитель проекта «Турагентство Свобода Трэвел» группы компаний «Реклама Онлайн» Андрей Щербинин.

По информации специалистов, стоимость тура из Новосибирска, как правило, более привлекательна, чем из соседних городов Сибири. Это можно связать с более развитой полетной программой: из Новосибирска больше прямых направлений, в других городах большинство туров с пересадкой.

Что касается дорогих туров из других городов России, для центральной части аналитики отмечают благоприятную близость с Москвой. При рассмотрении одних и тех же направлений из столицы вылетает значительно больше прямых рейсов. Центральный регион больше смотрит в сторону Европы, Америки, курортов Карибского бассейна, а Сибирский регион — в сторону Азии, поскольку из Новосибирска проще долететь до того же Бали, чем из Москвы.

По наблюдениям Андрея Щербинина, выбор сибиряков не отличается от интересов жителей других регионов России: «В первую очередь новосибирцы заинтересованы в удобных перелетах, отелях с высоким уровнем сервиса и благоприятных погодных условиях».

По данным статистики агентства Discovery, среди жителей Сибири больше ценится Азия, так как за 6–8 часов на прямом рейсе среди зимы можно попасть к теплому морю в жаркое знойное лето с изобилием фруктов, свежих морепродуктов и экзотических пейзажей.

Директор по продажам туристической компании «Эль-Тур» Ольга Стрига также поддерживает мнение о том, что жители Сибирского региона отдают предпочтение Азии ввиду доступности предложений и комфортного перелета. «Сибиряки предпочитают продолжительный отпуск, в отличие от жителей столицы. Москва может себе позволить более частые выезды и высокий уровень отелей, так как на большую часть направлений из Москвы выгоднее лететь», — поясняет собеседница «КС».

Как рассказывает Екатерина Невская, в Москве, например, требуется всего лишь один перелет — и можно попасть прямиком на райские атоллы Мальдив, где туристам обеспечен уединенный отдых. Здесь дороговизна путевок определена продолжительным перелетом на регулярном рейсе, а также дорогим проживанием в гостиницах. «Отели на Мальдивах могут занимать площадь целого атолла, и чтобы снабдить его необходимой едой и бельем, требуется немало усилий — отсюда и цена», — поясняет Невская.

По информации собеседника «КС», также из Москвы популярны прямые рейсы в Доминикану, Занзибар, на Кубу, Ямайку, дороговизна которых обусловлена длительностью перелета и дополнительными расходами для ввода нового авиасообщения.

Разбег цен на дорогие направления

Что касается разброса цен, специалисты фиксируют самую низкую стоимость дорогих туров на отметке в 200–300 тысяч рублей. Как отмечает ведущий специалист компании Dream Tour Татьяна Розанова, самый доступный тур на Бали может уложиться в 150 тысяч рублей при условии приобретения выгодных билетов, тем более что отели там в большинстве своем недорогие.

Верхняя планка колеблется в пределах 3–5 миллионов рублей и выше. Самый дорогостоящий тур, по данным представителя «Турагентство Свобода Трэвел», стоимостью 10 миллионов рублей был продан их коллегами на Мальдивы.

Как комментирует Анастасия Сахно, все зависит от количества человек и временного промежутка. «Если мы возьмем агентство «Ананас-тур», то один из самых дорогих туров у нас на 25 мая 2018 года в этом году приобрела семья из двух человек по направлению Мальдивы — на 10 ночей за 789 322 рубля. Это отель 5* с питанием по принципу «все включено».

Дорогие туры: что входит и в чем отличие от бюджетных

По мнению специалистов по туризму, дорогой тур прежде всего отличает цена. Притязательный турист никогда не будет экономить на отдыхе, он обязательно попросит подобрать не только авиаперелет, проживание, трансфер и медицинскую страховку, но и VIP-сервис: персональный транспорт, авторские экскурсии с профессиональным индивидуальным гидом и отель высшей категории — это могут быть апартаменты повешенной комфортности или вилла.

Как отмечает региональный менеджер турагентства «Мой горящий тур» Татьяна Кузнецова, клиенты обращают внимание на место в самолете, средство передвижения во время трансфера, проживание (отель, квадратура и обстановка номера, инфраструктура, питание, сервис), услуги в составе пакета — фаст-треки в аэропорту, индивидуальный гид.

Количество и качество предоставляемых услуг при этом должны соответствовать высокой стоимости тура, поскольку любой незначительный недочет будет воспринят крайне негативно.

Luxury или нет?

По мнению директора регионального информационно-аналитического центра STI Виталия Наумова, автоматически зачислять все дорогие туры в luxury-сегмент нельзя, поскольку значительная часть такого продукта, несмотря на цену, относится к массовому сегменту туризма, формируя верхнюю ценовую нишу пакетных туров.

«Разница в том, что, покупая даже дорогой пакетный тур, клиент все равно исходит из стандартных предложений туроператора. В luxury-сегменте подбор услуг индивидуальный, строится под запросы клиента, то есть варианты подбираются исходя из его пожеланий и предпочтений. VIP-клиенты, как правило, обращаются в бутиковые агентства либо имеют собственных трэвел-агентов, которые обслуживают их по полному комплексу, бронируют дополнительные услуги. Это такой же сервис, как персональный врач, персональный риелтор», — подчеркивает Виталий Наумов.

Эксперт также полагает, что считать цену универсальным критерием для классификации турпродукта было бы неправильно, поскольку пакетные туры в некоторых случаях могут стоить дороже индивидуальных.

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