Сегодня, 8 июня, на сессии законодательного собрания Новосибирской области депутаты утвердили дату досрочных выборов главы региона, передает корреспондент «КС» с сессии.
Новосибирские парламентарии одобрили 9 сентября, как дату выборов губернатора Новосибирской области. К слову, в этот же день будут выбраны главы Омской, Кемеровской областей и Красноярского края, где сейчас руководители работают с приставкой «врио». В Алтайском крае пока такое решение не вынесено.
О намерении участвовать в губернаторских выборах Новосибирской области заявлял врио главы Андрей Травников. Вероятно, оппонентом ему станет депутат и руководитель реготделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов.