Общественный транспорт является одним из приоритетов развития Новосибирска на ближайшую перспективу. Чтобы все задуманные проекты не оставались на бумаге, необходимы финансовые ресурсы. Поэтому перспективной является ставка на новые инструменты, в частности, на концессионные соглашения. Сможет ли этот инструмент стать мощным стимулом развития отрасли пассажирских перевозок, разбирался «КС».

Сегодня во многих крупных городах России острейшей проблемой является ситуация, сложившаяся в городском пассажирском транспорте. Его состояние и перспективы не внушают оптимизма. Муниципальные предприятия перевозчиков генерируют огромные убытки от своей деятельности, а в местных бюджетах нет средств не только для погашения долгов, но и для обновления и закупки нового подвижного состава, строительства линий в новые быстроразвивающиеся городские микрорайоны. Причина сложившейся ситуации кроется в ряде особенностей развития этой отрасли городского хозяйства в последние десятилетия.

Сегодня в России только намечаются подходы к решению всех наболевших проблем городского транспорта. В частности, в профильном министерстве транспорта начата разработка стратегии этой отрасли перевозок на длительную перспективу. Но мобильность горожан нужно обеспечивать уже сегодня, а проблемы, копившиеся последние два десятилетия, одним стратегическим документом вряд ли будут разрешены.

Особенно тяжелое положение сложилось в городском электрическом транспорте (ГЭТ). Подавляющее большинство предприятий ГЭТ находится в сложном финансовом положении. Это, соответственно, сказывается на плачевном состоянии как подвижного состава, так и инфраструктуры горэлектротранспорта. В ряде российских городов даже возобновились давно забытые с 90-х годов прошлого века отключения электричества для трамваев и троллейбусов.

В развитых странах признано, что именно электротранспорт позволяет наиболее оптимально соотнести интересы города, пассажира, перевозчика, а также наиболее комплексно решить транспортные и экологические проблемы. Как в национальных рамках, так и на наднациональном уровне приняты и реализуются специальные программы, предусматривающие финансовую помощь муниципальным и региональным властям как в развитии экологичных видов транспорта, так и приобретении нового подвижного состава. Масштабы таких программ впечатляют. Так, европейская программа «Транспорт и экология» в период 2014–2020 гг. выделяет на подобные цели сотни миллионов евро для десятков городов в разных странах ЕС.

В России федеральная помощь по этому направлению муниципалитетам и регионам весьма ограниченная. По состоянию на 2018 год по государственной программе «Стимулирование приобретения газомоторной техники» выделено 2,5 млрд рублей. По программе «Стимулирование приобретения наземного электрического транспорта» — 1,5 млрд руб. Для огромного числа городских парков страны этого явно недостаточно. В некотором смысле в текущий исторический момент повезло городам, принимающим спортивные мероприятия, в транспортной схеме обслуживания гостей соревнований предусмотрено приобретение нового подвижного состава. Это несколько снизит остроту проблемы. Чемпионат мира по футболу позволил нестоличным городам несколько обновить подвижной состав горэлектротранспорта.

В целом же эти меры можно считать точечными, но не оказывающими существенного влияния на отрасль городских перевозок в целом, потому что за скобками мероприятий оказались десятки и сотни других городов. Собственно, в городах, принимающих игры, также нельзя говорить о кардинальном обновлении. Так, в Самаре, имеющей трамвайный парк свыше 400 вагонов, за период подготовки к играм ЧМ-2018 приобретено 10 низкопольных сочлененных вагонов УКВЗ и 20 вагонов-соло.

Сегодня перед новосибирским ГЭТ стоят непростые проблемы. По различным причинам более трех лет не поднимался тариф на перевозки. Это значительно усугубило тяжелую финансовую ситуацию муниципального перевозчика. При неизменном тарифе в 18 рублей себестоимость перевозки пассажиров поднялась и составила около 26 рублей. «Неправильно, когда в течение длительного срока тарифы заморожены. Я считаю, что деятельность нужно организовывать планово, а не под влиянием каких-то политических циклов или скачкообразно», — высказался по этому вопросу в ходе пресс-конференции в начале марта врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Впрочем, для создания условий финансовой устойчивости и дальнейшего развития этой важнейшей отрасли городского хозяйства сегодня вспомнили о забытом и проверенном временем инструменте — транспортной концессии.

Как концессия трамвай зацепила

Собеседники «КС» из депутатского корпуса региона напоминают, что инструмент концессии являлся основным для развития общественного пассажирского транспорта, и не только этой отрасли, еще во времена Российской империи. «Концессии были основным инструментом динамичного развития железнодорожной сети России в прошлом. Транссибирская магистраль тоже строилась при помощи инвестиционных средств. Не только собственно магистраль, но и то, что необходимо для развития вокруг магистрали. Один из губернаторов Новосибирской области привозил из Франкфурта настоящий купонный вексель, который был выпущен под привлечение инвестиций для строительства Великой Сибирской магистрали. К сожалению, этот факт слабо изучен современными историками», — сетует заместитель председателя комитета по транспорту Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков.

В области городских перевозок того времени единственным видом транспорта был трамвай. Он и стал первопроходцем концессионного развития отрасли городского хозяйства. Примечательно, что основным инвестором в российский пассажирский транспорт выступали представители бельгийского и немецкого капитала, которые построили трамвайные системы во многих городах Российской Империи. При этом окупаемость систем была достаточно быстрой. Известны примеры, когда инвестиции в трамвайные проекты возвращались в течение года. Таким образом, трамвайные концессии были достаточно привлекательным инвестиционным инструментом. Учитывая тот факт, что у этого вида транспорта фактически не было конкурентов. Затем, после революции, концессии были национализированы. И «второе дыхание» у этого вида транспорта открылось лишь в годы индустриализации, когда возникла потребность подвоза большого числа работников к проходным заводов и фабрик.

Сегодня, в условиях фактического отсутствия государственной политики в части развития городского пассажирского транспорта, давно забытый инструмент оказался востребованным и на слуху. Новосибирск и Самара, Ульяновск и Краснодар, Тверь и Новокузнецк, Саратов и Санкт-Петербург. Это не полный перечень городов, власти которых объявляли, что ведут переговоры с потенциальными инвесторами. При этом ряд руководителей муниципалитетов видят именно такой путь развития общественного пассажирского транспорта как главный способ решения проблем и дальнейшего развития. «Мы ничего не делали 25 лет. Проблема транспорта существует не первый год. В других городах просто уничтожают трамваи. Мы не можем этого допустить. Есть реальный выход из ситуации. Трамваи во всем мире признаны самым лучшим видом транспорта. Но цена вопроса высокая. Сейчас готовится пакет документов», — отметил на пресс-конференции в конце мая мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Впрочем, отсутствие концессионной практики в отрасли пассажирских перевозок РФ, а также неурегулированность законодательных и правовых вопросов тормозят повсеместное применение данного инструмента.

Призрак прибыли

По мнению опрошенных «КС» экспертов, концессию городского пассажирского транспорта в условиях современной ситуации в России фактически можно считать единственным шансом для модернизации и развития системы городских перевозок и улучшения ее качественных характеристик.

Вряд ли в ближайшем будущем на муниципалитеты крупных городов прольется «золотой дождь» целевых средств наподобие федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В такой ситуации частные инвесторы являются источником финансового и управленческого ресурса. Тут стоит отметить, что концессия — это не благотворительность, когда частный инвестор наведет порядок и избавит муниципалитет от необходимости субсидировать перевозки на городском пассажирском транспорте.

Часто представители городских властей воспринимают предложение концессионеров как избавление от каких-либо обязанностей. Но, по мнению собеседников «КС», это не так. Например, считается, что городские власти для того, чтобы концессионер имел доход, должны создать условия, в частности, изменить маршрутную сеть. А это грозит задеть чьи-то интересы и вызвать сопротивление перевозчиков, «накатавших» маршрут.

В свою очередь почему инвесторы выходят с предложениями именно в отрасль городских перевозок? Ведь фактически городской электротранспорт, по словам экспертов, глубоко убыточная отрасль. Но, транспортные услуги являются достаточно стабильным бизнесом, и прогнозирование спроса на них — достаточно несложная операция. Они востребованы практически всегда внутри города. Такие инвестиции считаются низкорисковыми, особенно если будут выполнены все требования со стороны города (муниципалитета). А под такие проекты достаточно легко найти дешевые кредитные ресурсы.

Сегодня в России начала работу первая частная трамвайная линия. Правительство Санкт-Петербурга в 2016 году подписало соглашение с «Транспортной концессионной компанией». По этому соглашению инвестор обязан реконструировать трамвайные пути маршрута № 100 и построить депо. Проект получил название «Чижик». Общий объем капитальных вложений — 6,5 млрд рублей. Город также участвует в капитальных вложениях. Построенную трамвайную сеть передадут в концессию на 30 лет. Транспортная концессионная компания рассчитывает перевозить в год по маршруту 33 млн пассажиров. Если загрузка окажется меньше планируемой, то город будет обязан выплатить субсидию за каждого несостоявшегося пассажира. Сегодня движение по маршруту № 100 уже начато на современных низкопольных трамваях совместного швейцарско-белорусского производства Stadler. Остается только внимательно следить за развитием этого проекта и учитывать его плюсы и минусы.

Привлекательный Новосибирск

Несмотря на достаточно сложную финансовую ситуацию в городском электротранспорте областного центра, в правительство Новосибирской области и мэрию города регулярно поступают обращения инвесторов о концессионных соглашениях в этой отрасли городского хозяйства. «Концессия — это универсальный инструмент, который можно использовать для развития как в сфере жилищно-коммунального хозяйства, городского транспорта, так и в других отраслях городского хозяйства. Было бы желание инвестировать… В отрасли городского электротранспорта было несколько инвестиционных предложений, но в силу ряда причин эти предложения не были приняты. В этой отрасли накопился очень большой пласт проблем, и когда инвесторы начинают подробно изучать ситуацию, то не все из них могут взяться за эту работу», — признает руководитель комитета по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов приводит пример с «Роскосмосом». «Примерно полгода назад через наше Агентство на мэрию Новосибирска выходила компания «Роскосмос», которая предлагала взять в концессию всю трамвайную сеть города и вложить большие объемы инвестиций в развитие сети. В структуре этой компании есть производитель подвижного состава — Усть-Катавский вагоностроительный завод. Их предложение было достаточно привлекательным в части не только поставок вагонов, но и обновления инфраструктуры — современных шумозащитных путей и энергохозяйства. Предполагалось на первом этапе вложить порядка 8 млрд рублей инвестиций, с дальнейшим увеличением объема», — напоминает собеседник «КС».

В конце апреля текущего года на заседании совета по инвестициям Новосибирской области одобрен инвестиционный проект, заявленный другой российской компанией — ООО «Автодор-Инвест» (входит в состав государственной компании «Российские автомобильные дороги»), — «Модернизация трамвайно-троллейбусной сети правобережной части г. Новосибирска посредством заключения концессионного соглашения». Министерству экономического развития Новосибирской области рекомендуется включить этот проект в государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области. Общая стоимость оценивается в 11 млрд рублей, реализация проекта предполагает создание 350 рабочих мест.

«Предложение ООО «Автодор-Инвест», которое рассматривалось и было одобрено на заседании инвестсовета правительства Новосибирской области, предусматривает концессию трамвайно-троллейбусного хозяйства в правобережье Новосибирска. Сегодня идет кропотливая работа инвестора с департаментом транспорта мэрии по обсуждению соглашения. Затем будет проведен конкурс. Но перед этим важно понять все основные экономические составляющие проекта. Просчитать все характеристики и показатели, вписать их в соглашение и выходить на инвестиционный конкурс», — поясняет Игорь Кудин.

Предложение ООО «Автодор-Инвест» имеет ряд особенностей в сравнении с другими аналогичными инвестиционными предложениями, полученными ранее в Новосибирске. В частности, инвестор предлагает взять в концессию не только трамвайное хозяйство, но и троллейбусное. Все эти вопросы требуют детальной проработки. Отметим, что решением мэра Новосибирска Анатолия Локтя в сентябре прошлого года была создана рабочая группа, в состав которой входят представители не только департамента транспорта, но и имущества и земельных отношений, промышленности, инноваций и предпринимательства и других структурных подразделений мэрии. Эта рабочая группа рассматривает инвестиционные предложения от потенциальных инвесторов. Как отмечают специалисты, инвестиционные предложения поступают разной степени проработанности. И поэтому перед рабочей группой стоит задача не только подробно изучить предложения, но и оценить все риски, также оценить, насколько предложение отвечает интересам жителей города, целям его развития и повышения комфортности передвижения по мегаполису.

«КС» будет следить за деятельностью рабочей группы.

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