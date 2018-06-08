Заводы холдинга «Сибирский цемент» отчитались о готовности к «высокому» строительному сезону — 2018. На предприятиях проведены ремонты основного и вспомогательного оборудования, реализованы проекты по повышению уровня экологической безопасности производств.

Цементный рынок Сибири, как и в целом российский рынок, сохраняет отрицательную динамику. В СФО в январе–мае 2018-го объем потребления цемента составил 1,6 млн тонн — на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению первого вице-президента холдинга «Сибирский цемент» Геннадия Рассказова, в «высоком» строительном сезоне ситуация может незначительно улучшиться, однако о возвращении к показателям, которые фиксировались до спада в строительной отрасли, начавшегося в 2014-м, речи не идет. Напомним, что в 2014 году емкость рынка цемента в Сибири достигла 7,3 млн тонн, а в 2017-м этот показатель уменьшился до 5,05 млн тонн, сокращение — около 30%.

Несмотря на объективные трудности, к новому строительному сезону все производственные активы «Сибцема» подошли в полной технической готовности и намерены в пиковые месяцы без сбоев обеспечить строителей Сибири высококачественными материалами.

В настоящее время завершаются работы в подразделениях Топкинского цементного завода. В цехе «Сырьевой» отремонтирован горизонтальный шламовый бассейн № 5, сырьевые мельницы. После четырехлетнего простоя запущена в эксплуатацию сырьевая мельница № 5: специалисты отремонтировали редуктор главного привода ZM-1600, восстановили фундамент агрегата, обновили внутримельничную оснастку.

Большой объем работ произведен в цехе «Обжиг»: выполнен текущий ремонт вращающихся печей №№ 1, 4 и 5. Завершены восстановительные работы на агрегате № 2: смонтировано новое уплотнение горячего и холодного концов печи, заменена футеровка, отремонтированы цепная завеса, колосниковый холодильник, система аспирации.

Предприятие продолжает реализацию крупных инвестпроектов, стартовавших в 2017 году. Так, на подстанции «Гидрофол» место высоковольтных ячеек российского производства займут современные импортные аналоги фирмы ABB, что поможет повысить надежность электроснабжения завода. Проект стоимостью 36 млн руб. завершат в III квартале текущего года. В ноябре на вращающейся печи № 3 введут в эксплуатацию новый электрофильтр Elex. Специалисты отмечают, что использование оборудования, на приобретение и монтаж которого выделен 271 млн руб., позволит увеличить степень очистки отходящих газов до 99,9%.

На Красноярском цементном заводе также выполнены плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования. В цехе «Горный» отремонтированы три экскаватора, щековая и две молотковые дробилки. В «Сырьевом» к пиковым нагрузкам подготовлена мельница № 6. На агрегате заменили «прутковую» межкамерную перегородку, отремонтировали загрузочную и разгрузочную части, редуктор ЭТ-1177 и маслосистему. В глиноподготовительном отделении окончены плановые работы на шламовых магистралях и вертикальных глинобассейнах № 7 и № 8. В «Обжиге» завершен ремонт вращающейся печи № 4 и электрофильтра. В цехе «Помол» отремонтированы две цементные мельницы.

Вместе с тем особое внимание на «Красцеме» уделяют обеспечению эффективной работы аспирационного оборудования. В течение года на всех газо­очистных установках заменят рукавные фильтры, проведут ревизию агрегатов.

Продолжается техническое перевооружение подразделений красноярского предприятия холдинга. Уже завершено строительство новой кабельной линии от подстанции «Правобережная» до промышленной площадки. В апреле основная часть мощностей завода переведена с ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» на ПАО «ФСК ЕЭС».

В текущем году на предприятии построят единую для трех вращающихся печей обжига дымовую трубу высотой 130 м. Завершив проект стоимостью 300 млн руб., специалисты выведут из эксплуатации морально устаревшие сооружения. До конца 2018 года будет проведена модернизация вращающейся печи обжига № 5. Цель работ — добиться оптимальных параметров для обжига клинкера при экономии топлива. Затраты — около 200 млн руб.

Бурятский актив холдинга — Тимлюйский цементный завод — тоже полностью готов к работе в период пиковых нагрузок. В отделении производства шлама цеха «Помол» отремонтированы сырьевые мельницы № 2 и № 3. В цементном отделении специалисты подготовили к эксплуатации мельницу № 8.

В цехе «Обжиг» завершен текущий ремонт вращающейся печи № 1, продолжаются работы на технологической линии № 3.

В цехе «Транспортно-упаковочный» проверено техническое состояние основного оборудования, выполнены работы по организации дорожной развязки к новому пункту весового контроля СТАВ-80/2.

Повышая эффективность системы защиты окружающей среды, цементники Бурятии провели комплекс работ на электрофильтре № 1, заменили фильтровальные рукава на всех рукавных фильтрах в цехах «Помол», «Транспортно-упаковочный» и «Горный».

В начале 2018-го «ТимлюйЦемент» получил заключение по доработке запасов известняков северо-восточного участка Таракановского месторождения. Теперь предприятие имеет право на дальнейшее освоение залежей известняков и порфиритов одновременно с двух горизонтов, что дает больше возможностей по отбору сырьевых материалов.

На комбинате «Волна» в июне во время остановки линии по выпуску плоских листов специалисты выполнят ремонт пресса Bell с заменой гидроцилиндров, а также ванны сетчатых цилиндров с заменой подшипников и колец, восстановят валы машины чистки и смазки прокладок. Помимо этого, планируется отремонтировать станцию перекачки цемента, мостовой кран и подкрановые пути на участке нанесения покрытий и участке асбестоцементных изделий. В общей сложности в 2018 году на проведение мероприятий по ремонтам и техническому обслуживанию оборудования направят около 39,5 млн руб.

Бесперебойную работу своих подразделений обеспечит и компания «Сибирский бетон». На заводах завершены плановые ремонты технологического оборудования, проведена ревизия агрегатов, окончены плановые мероприятия по техническому обслуживанию автоспецтехники.

«К началу «высокого» строительного сезона — 2018 готовы все заводы «Сибирского цемента», запланированные мероприятия были выполнены в срок, — сообщил Геннадий Рассказов. — Это даст нам возможность обеспечивать своевременные отгрузки высококачественных строительных материалов, продолжать эффективное сотрудничество с давними партнерами и искать новых клиентов».

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