В ходе часа правительства на сессии заксобрания Новосибирской области врио губернатора Андрей Травников оценил ситуацию в сельском хозяйстве, как крайне тяжелую, а также анонсировал скорое назначение нового заместителя по развитию сельских территорий и возрождение совета при губернаторе по сельскому хозяйству.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, выступая в парламенте региона перед депутатами, затронул текущую ситуацию в агропромышленном комплексе области и подчеркнул, что беспокойство сейчас вызывает не только низкий темп сева, но и тяжелое финансовое положение сельхозпроизводителей, которое спровоцировали сразу несколько факторов: падение цен на зерно, нетипичное снижение цен на молочном рынке, рост цен на топлива и тяжелые погодные условия во время посевной кампании.

«То, что введен режим ЧС — это только первая мера для поддержки товаропроизводителей», — сказал Травников, отказавшись анонсировать другие решения, направленные на стабилизацию ситуации в аграрном секторе, и предложив не торопиться с их принятием.

Переходя к вопросу о кадровой политике в сфере сельского хозяйства, Андрей Травников пообещал, что в ближайшее время представит кандидата на должность заместителя губернатора по развитию сельских территорий. По информации «КС», этот пост должен закрепиться за главой новосибирского филиала Россельхозбанка Станиславом Тишуровым.

«В ближайшее время также будут представлены новые специалисты-руководители для назначения внутри министерства сельского хозяйства», — добавил врио губернатора.

Кроме того, глава региона выступил перед депутатами с предложением возродить совет по агропромышленному комплексу, чтобы выработать комплекс необходимых мер поддержки сельского хозяйства. Для помощи аграриям Андрей Травников также собирается обратиться в федеральный минсельхоз.

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