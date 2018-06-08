Мэрия Новосибирска начала поиск концессионера для перестройки бывшего кинотеатра «Космос»

На портале для размещения информации о проведении торгов 4 июня опубликованы детали концессии в отношении бывшего кинотеатра «Космос» на ул. Богдана Хмельницкого. Напомним, кинотеатр будет перестроен в Центр хоккейного мастерства.

Предложение о заключении концессионного соглашения опубликовала мэрия Новосибирска на электронной торговой площадке torgi.gov.ru. Речь идет о реконструкции кинотеатра «Космос» на улице Богдана Хмельницкого для размещения в этом здании спортивного центра для хоккеистов. Согласно документации, Центр хоккейного мастерства для профессиональной подготовки спортсменов будет отдан концессионеру на 30 лет. Реконструкция подразумевает оборудование зала для хоккея площадью не менее 379 кв. м, пункта общественного питания площадью не менее 220 кв. м, раздевалок с душевыми и туалетами, тренажёрного зала на 557 кв. м, помещения для теоретических занятий. Для инвестора мэрия выдвинула условия, что спортивный центр будет предоставлять муниципалитету 15 часов в неделю для бесплатных занятий на оборудовании спортивного комплекса.

Итоги конкурса будут подведены 20 июля.

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