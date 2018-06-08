Находящаяся в госсобственности красноярская птицефабрика «Бархатовская» может стать банкротом. Эксперты отмечают, что власти упустили успешный период для приватизации предприятия, и теперь им необходимо сделать выбор между несколькими плохими вариантами.

«Бархатовская» птицефабрика в Красноярском крае может быть признана банкротом. Соответствующее заявление в арбитражный суд Красноярского края в конце мая направило ООО «Мегамикс». Компания просит ввести на предприятии процедуру наблюдения и назначить временным управляющим представителя Некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» Павла Башмакова. На текущий момент суд еще не принял дело к рассмотрению. Истец должен предоставить в арбитраж дополнительные документы в срок до 29 июня.

Основания для банкротства птицефабрики в материалах заседания не уточняются, однако из картотеки арбитражных дел известно, что в начале текущего года суд в Волгоградской области удовлетворил иск «Мегамикса» о взыскании с «Бархатовской» почти 4,5 млн рублей, а также неустойки в размере около 200 тыс. рублей и госпошлины. Долг образовался в результате неоплаты предприятием поставленного товара, однако подробности в документах не сообщаются.

ОАО «Птицефабрика «Бархатовская» расположено в поселке Бархатово Березовского района, в 45 километрах от Красноярска. Предприятие специализируется на производстве мяса птицы, яиц и субпродуктов. Компания не первый год работает в убыток. По итогам 2017 года этот показатель, согласно данным открытой отчетности, достиг 161 млн рублей — это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Зафиксировано и 18%-ное снижение выручки. Причиной таких результатов в годовом отчете называется снижение закупочных цен, из-за чего продажи куриных яиц сократились на 20%. Акционерное общество находится в собственности Красноярского края. Вопрос о его продаже неоднократно поднимался властями, однако этого так и не происходило, а в 2014 году предприятие было исключено из плана приватизации с аргументацией «и руководство, и коллектив сегодня показали свою эффективность».

Добавим, в минувшем году птицефабрику уже пытались признать банкротом. Иск в арбитражный суд прошлой весной подало ООО «СибИнСтрой» из-за долга в размере чуть более 400 тыс. рублей. Иск был принят судом к рассмотрению, однако это решение позднее оспорено в апелляционной инстанции без права на обжалование в кассационном порядке.

Генеральный директор компании «Сибирская финансовая система» Валентин Богомолов обратил внимание, что проблемы птицефабрики происходят в условиях роста рынка мясозаготовки в регионе. По его данным, прирост наблюдается беспрерывно с 2014 года, однако с каждым годом его темпы снижаются, и в 2017 году составили 5%. Применительно к мясу птицы рост наблюдается два года, и в 2017 году он составил 3,25%. Производство яиц также возросло в минувшем году на 1%.

«Нынешняя ситуация показывает, что отказ от приватизации объекта был неправильным решением. Оптимально это стоило сделать в 2015 году. Теперь это делать уже поздно — при продаже бюджет недополучит существенные деньги. С другой стороны, для восстановления работоспособности птицефабрики потребуются дополнительные средства, которые непросто разыскать в нынешнем бюджете. Поэтому властям придется выбирать один из этих двух плохих вариантов. В то же время я не думаю, что угроза банкротства настолько серьезная. Несмотря на то что финансовая ситуация здесь постепенно ухудшается, исковая сумма все же многократно меньше объема годовой выручки. Вероятно, иск о банкротстве используется как метод давления кредитором для возврата денег», — предполагает Богомолов.

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