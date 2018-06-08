Исполняющим обязанности главы правительства Красноярского края стал Юрий Лапшин. Наблюдатели называют такое назначение ожидаемым и готовятся к серьезным перестановкам и изменению структуры в администрации региона.

Первый заместитель председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин приступил к исполнению обязанностей главы регионального правительства. Должность оказалась вакантной после отставки прежнего краевого премьера Виктор Томенко, которого президент РФ назначил временно исполняющим обязанности главы Алтайского края. Перед уходом тот был награжден высшей наградой Красноярского края — знаком отличия «За трудовые заслуги» — из рук и. о. губернатора Александра Усса.

Юрий Лапшин был назначен первым заместителем председателя правительства в мае нынешнего года. С 2014 года он был заместителем главы правительства (с осени 2017 года, после смены губернатора — в статусе и. о.). До этого, с 2009 по 2014 год работал в администрации Хакасии, занимал посты министра финансов и экономики, заместителя и первого заместителя главы республики. Ранее Лапшин работал в бизнесе, в разные периоды времени возглавляя ЗАО «Страховая компания АСТРОВАЗ», ЗАО «Страховая компания «Кров», ООО «Инвестиционно-строительная компания, Стратегия ХХI век», ООО «Стройсервисинвест». В 1986–1991 годах он развивал комсомольскую карьеру, дослужившись до должности первого секретаря Красноярского горкома ВЛКСМ. В июне Юрию Лапшину исполняется 55 лет.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Петр Медведев уверен, что назначение нового главы правительства является эпизодом большой программы преобразований, инициированной Александром Уссом. «Лично у меня работа Лапшина в правительстве пока не оставила никакого впечатления. Во многом это понятно: должность заместителя — чисто исполнительская. Вероятно, будучи председателем правительства, он раскроется как личность и как профессионал, но в какую сторону, сказать пока трудно. В целом же очевидно, что новый глава региона взялся за создание не только своей команды, но и новой структуры управления. Я ожидаю, что замен в администрации нас ждет еще много, и речь идет как о персоналиях, так и обо всей системе управления и внутреннего взаимодействия. Не стоит забывать и том, что в сентябре нас ждут выборы губернатора, и вполне возможно, что Лапшин поставлен лишь как временная фигура на этот срок», — рассуждает парламентарий.

По мнению PR-консультанта, руководителя КРОО «Сибирский медиа-институт» Василия Дамова, назначение Лапшина было ожидаемым. «О том, что статус Юрия Лапшина в системе, выстроенной Александром Уссом, будет оставаться максимально высоким, говорили с самых первых дней назначения Александра Викторовича врио губернатора. С отъездом же Виктора Томенко пространства для маневра у исполняющего обязанности просто не осталось: сегодня в крае вряд ли есть еще менеджеры, настолько глубоко погруженные в экономику региона. Причем, в отличие от Томенко, Лапшин, как говорят, иногда очень предметно погружен в те или иные компании. Отсюда и разная величина их репутационных составляющих: как бы кто ни относился к новому врио губернатора Алтайского края, его сложно было упрекнуть в скандальности или вовлеченности в неоднозначные экономические ситуации. Юрия Анатольевича же подобная аура окружает еще со времен работы в Хакасии. Вопрос «Это по делу или же это просто злые языки болтают?», конечно, очень важен, но то, что даже в СМИ есть масса подобных публикаций, — очевидно. При этом точно так же очевидно, что Лапшин — идеальная фигура для более тесной интеграции Хакасии и Красноярского края в ту самую «Енисейскую Сибирь», которая станет, судя по всему, основной идеологией Александра Усса. Хорошее знание соседней республики, наработанные там связи в органах власти и бизнесе — все это только способствует укреплению его позиций в нынешней администрации», — констатирует Дамов.

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