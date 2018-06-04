4 июня на заседании правительства Новосибирской области были рассмотрены изменения в бюджет региона на 2018 год. Согласно плановым показателям доходы казны составят 135 млрд рублей, а расходы – 138 млрд. рублей.

По словам и.о министра финансов и налоговой политики НСО Константина Дуплякина, в областной бюджет поступит порядка 1,3 млрд рублей дополнительного дохода. Львиную долю этих средств удалось сэкономить за счёт рефинансирования коммерческих кредитов в банках под более низкий процент, а также за счёт реструктуризации бюджетных кредитов. На это обратил внимание глава Новосибирской области Андрей Травников.

«Это результат работы, которая была проведена совместно с Минфином РФ. Мы вышли на соглашение по реструктуризации бюджетных кредитов: снизили нагрузку перед федеральным бюджетом по полученным бюджетным кредитам и получили комфортный для нас график платежей», — заметил Андрей Травников.

Тем не менее, внесённые изменения в областной бюджет предусматривают увеличение расходов в сфере ЖКХ. В первую очередь на расчёты перед поставщиками энергетических ресурсов. А также для реконструкции систем тепло- и водоснабжения. На последнее планируется выделить порядка 300 млн рублей. Помимо этого предусмотрены расходы на строительство газовой котельной в Баганском районе Новосибирской области, строительство коллектора в Бердске, и благоустройство территории в Мошковском районе НСО. В целом на подготовку к отопительному сезону область планирует выделить более 700 млн рублей.

Между тем, и.о зампреда правительства Новосибирской области Сергей Семка подчеркнул, что на расчёты с поставщиками области требуется в три раза больше денег, чем заложено в бюджете.

«Заявка от министерства ЖКХ раза в три больше. Я прошу это учесть уже по итогам семи-восьми месяцев. Нам катастрофически не хватает на расчётыс поставщиками в энергетическом комплексе», — предостерег Сергей Семка.

Согласно изменениям, в 2018 году более 140 млн рублей будет израсходовано на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры для национальной ледовой арены к МЧМ по хоккею. Увеличатся расходы на проведение ремонтных работ учреждений социально-культурной сферы: в образовательных учреждениях на 180 млн рублей, в учреждениях здравоохранения — на 18,7 млн рублей. На реконструкцию объектов культурного наследия будет выделено более 18 млн рублей.

Ранее «КС» уже писал, что доходы Новосибирской области в первом квартале 2018 года превысили 29,7 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы региональной казны составили около 29,3 млрд.рублей. В последние дни марта, когда заканчивались сроки уплаты налогов, в бюджет поступило 4,7 млрд рублей. Это позволило погасить госдолг на 1 млрд рублей и не брать коммерческие кредиты.

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