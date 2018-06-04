Как сообщается в распоряжении правительства Российской федерации от 30 мая, мероприятия по ликвидации Федерального агентства научных организаций будут завершены к 31 декабря 2018 года.

В документе сообщается, что служащие в ФАНО продолжат исполнять обязанности связанные с ликвидацией ведомства до его ликвидации. Ответственным за ликвидацию ФАНО назначен заместитель главы ФАНО Денис Бриль. Кроме того, планируется создать комиссию по ликвидации ведомства, в которую войдут представители Казначейства России, Росимущества, Росархива и других ведомств. Бюджет ФАНО также будет передан министерству высшего образования и науки РФ.

Следует отметить, что в документе также сказано, что председателю ликвидационной комиссии следует «оказать федеральным и государственным служащим и работникам упраздняемого ФАНО содействие в трудоустройстве в министерство высшего образования и науки РФ и иные органы исполнительной власти». При невозможности такого трудоустройства бывшим работникам ФАНО, в соответствие с законом РФ положены компенсации.

Документ подписан председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Напомним, что информация о ликвидации ФАНО была подтверждена 16 мая. Полномочия ФАНО были переданы министерству высшего образования и науки РФ, которое возглавил экс-руководитель ФАНО Михаил Котюков.

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