Как сообщается в распоряжении правительства Российской федерации от 30 мая, мероприятия по ликвидации Федерального агентства научных организаций будут завершены к 31 декабря 2018 года.
В документе сообщается, что служащие в ФАНО продолжат исполнять обязанности связанные с ликвидацией ведомства до его ликвидации. Ответственным за ликвидацию ФАНО назначен заместитель главы ФАНО Денис Бриль. Кроме того, планируется создать комиссию по ликвидации ведомства, в которую войдут представители Казначейства России, Росимущества, Росархива и других ведомств. Бюджет ФАНО также будет передан министерству высшего образования и науки РФ.
Следует отметить, что в документе также сказано, что председателю ликвидационной комиссии следует «оказать федеральным и государственным служащим и работникам упраздняемого ФАНО содействие в трудоустройстве в министерство высшего образования и науки РФ и иные органы исполнительной власти». При невозможности такого трудоустройства бывшим работникам ФАНО, в соответствие с законом РФ положены компенсации.
Документ подписан председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
Напомним, что информация о ликвидации ФАНО была подтверждена 16 мая. Полномочия ФАНО были переданы министерству высшего образования и науки РФ, которое возглавил экс-руководитель ФАНО Михаил Котюков.