В Томской области фиксируют серьезное отставание от плана посева

В Томской области отмечают избыточное переувлажнение почвы и срыв сроков посевной. На территории семи районов власти были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве.

Срыв сроков сева грозит сельхозпроизводителям Томской области. В регионе наблюдается переувлажнение почвы, и с 4 июня режим ЧС был объявлен в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Первомайском, Чаинском и Шегарском районах. На сегодня обработано 66% площадей от плана, в то время как в 2017 году на эту же дату было засеяно уже 90,2 % посевных площадей.

Сроки посевной кампании срываются также в Новосибирской и Омской областях. Региональные власти уже установили режим ЧС на территории регионов. В Алтайском крае весенне-полевые работы проходят в таких же сложных условиях. Пока регион с самой большой в России пашней смог обработать 64% от намеченного объема. Синоптики замечают, что май 2018 года стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений.

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