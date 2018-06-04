В Алтайском крае создали комитет дольщиков

При общественном cовете госинспекции начал работу комитет дольщиков Алтайского края. В региональной госинпекции пояснили, что комитет организован по поручению регионального правительства.

Отныне в Алтайском крае вопросами участников долевого строительства будет заниматься профильный комитет, в который вошли представители Общественной палаты края и дольщики проблемных объектов. В официальном сообщении госинспекции региона говорится, что комитет дольщиков призван оказывать помощь в организации эффективного взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, застройщиков и граждан при разрешении проблемных ситуаций. В задачи комитета также входит информирование населения о проводимой работе по защите прав дольщиков, оказание правовой помощи участникам долевого строительства и подготовка предложений о внесении изменений в отраслевое законодательство.

Первое заседание комитета дольщиков состоялось 24 мая и было посвящено решению вопроса дольщиков дома по улице ЮжСиба, 52а в Новоалтайске, добавили в ведомстве.

Ранее в региональном правительстве отчитывались, что в Алтайском крае в реестр граждан, чьи права нарушены застройщиками, включены три дома. Это 1,9% от всех многоквартирных домов, строящихся в крае с привлечением средств дольщиков. По количеству проблемных объектов Алтайский край находится в тройке наиболее благополучных регионов Сибирского федерального округа наравне с Кемеровской областью и Республикой Хакасия.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.