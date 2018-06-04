Как стало известно «КС», ассоциация «Российские автодилеры» (РОАД) открывает в Новосибирске филиал своей академии. Ранее он располагался в Красноярске на базе одного из дилерских центров ГК «Крепость» Александра Кангуна.

ГК «Крепость», основанная Александром Кангуном, является одним из старейших и крупнейших дилеров Сибири. Авторитейлер официально представляет Volvo, Jaguar, Land Rover, Bentley, Porsche в Красноярске, а также KIA и Mazda в Абакане. Кроме того, «Крепость» продает автомобили в городе Братске Иркутской области. Ранее группа компаний также являлась официальным дилером Toyota и Lexus в Красноярске и Абакане. Весной 2018 года ООО «Тойота Мотор» в одностороннем порядке расторгло дилерские соглашения с ГК «Крепость». 3 июня стало известно о том, что в отношении генерального директора ГК «Крепость» Александра Кангуна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ по факту использования должностных полномочий вопреки интересам компании, повлекшим причинение существенного материального вреда гражданам.

Напомним, что филиал Академии РОАД был запущен в Красноярске в начале 2018 года. Изначально он был сформирован на базе одного из дилерских центров ГК «Крепость» Александра Кангуна. Вместе с тем, после нескольких месяцев работы ассоциация приняла решение перенести филиал в Новосибирск. В итоге он будет открыт на базе дилерского центра Skoda группы компаний «Альт-Парк». Информацию об этом «КС» подтвердил управляющий директор дилерского центра Алексей Басаев и вице-президент РОАД, генеральный директор Академии РОАД Наталья Жильцова. Как удалось выяснить «КС», с инициативой размещения филиала Академии выступал также красноярский «Медведь-Холдинг», однако ассоциация приняла решение перенести свой филиал в Новосибирск.

Как пояснила «КС» Наталья Жильцова, создание Академией РОАД регионального центра в Новосибирске абсолютно осознанно и, в первую очередь, связано с самой большой емкостью рынка дилеров СФО. «Для нас также очень важно, что есть прямая транспортная логистика до Новосибирска для дилеров из Кемерово, Томска, Омска и других городов Сибири, так как наша программа создана для всех дилеров Сибирского Федерального округа. Потенциал Сибири для Академии РОАД мы оцениваем очень высоко. Большинство федеральных программ обучения проходит в Москве. Теперь мы у вас дома, а именно в Новосибирске. Наша миссия – быть полезными для повышения эффективности и прибыльности дилерских предприятий», — отметила Наталья Жильцова. По ее словам, в 2018 году Академия РОАД планирует провести комплексную программу обучения для руководителей дилерских предприятий в шести основных направлениях. «В других регионах России (Академия РОАД на сегодня работает в 8 регионах – «КС») эта программа уже показала свою значимость и актуальность, получая высокий интерес и положительные отклики», — заверила Наталья Жильцова. Ожидается, что первый семинар в Новосибирске пройдет уже 19 июня и будет посвящен 5 секретам эффективного управления кредитно-страховым направлением в автобизнесе.

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