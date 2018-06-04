С окончанием мая 2018 года синоптики смогли подвести итоги. Оказалось, что этот май стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений на территории Новосибирской области.

Аномально низкие температуры для мая в текущем году побили рекорды: этот месяц стал стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Новосибирской области. По словам начальника Новосибирского гидрометцентра Анны Лапчик, температура воздуха была на 4-5 градусов ниже нормы. Напомним, что в свете неблагоприятных погодных условий в регионе ввели режим ЧС в сельском хозяйстве. Помимо низких температур, в регионе практически каждый день шли дожди с превышением нормы в 1,5-3,5 раза, что в свою очередь повлекло за собой переувлажнение почвы.

И. о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на специальной пресс-конференции в ТАСС констатировал, что яровой сев в этом году самый низкий за все время: на сегодня аграрии провели работы лишь на 53% площадей. Годом ранее же на 4 июня засеяно было 96,7%.