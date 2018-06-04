Представлен новый начальник бердской полиции

В понедельник, 4 июня заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин представил администрации Бердска и коллективу полиции нового начальника городского отдела МВД Владимира Соколова. Его предшественник Сергей Проценко в настоящее время находится под следствием.
Бывший руководитель отдела МВД России по Чановскому району Новосибирской области Владимир Соколов перешел на аналогичную должность в бердскую полицию, начальник которой Сергей Проценко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с земельным участком и сейчас находится под домашним арестом до 29 июля.
Издание «Бердск-онлайн» со ссылкой на силовиков пишет, что подполковника полиции Владимира Соколова описывают как бескомпромиссного и строгого начальника, а также оценивают его как профессионала в уголовном розыске. Владимир Соколов родом из р.п. Чаны. В родном поселке службу в органах он начал в 1996 году на должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска. В 2002 году его назначили на должность первого заместителя начальника отдела внутренних дел Чановского района – начальника криминальной милиции. Через четыре года Соколов возглавил отдел внутренних дел по Чановскому району.