Александр Усс определился с новым министром здравоохранения Красноярского края

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс 1 июня подписал распоряжение о назначении на пост руководителя регионального минздрава главного врача городской поликлиники.

Главврач Красноярской городской поликлиники №14 Виталий Денисов 1 июня занял должность министра здравоохранения региона. Соответствующее распоряжение врио губернатора Александра Усса опубликовано на портале региональной кадровой политики. До Денисова главой красноярского минздрава был Вадим Янин, который после 10 лет службы ушел в отставку по собственному желанию.

Виталий Денисов во время учебы в Красноярской государственной медицинской академии работал медбратом в ожоговой реанимации краевой больницы и в краевом госпитале ветеранов войн. После окончания вуза Денисов шесть лет занимался вопросами развития системы обязательного медицинского страхования в Красноярском крае. С 2007 по 2010 год возглавлял Кежемскую центральную районную больницу. В это же время прошел обучение в Сибирском федеральном университете по программе «Государственное и муниципальное управление». В 2012 году был назначен главным врачом Красноярской городской поликлиники №14.

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