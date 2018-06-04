СГК обнародовала график отключения горячей воды в Новосибирске на июнь

Новосибирский филиал СГК сообщил о старте гидравлических испытаний тепловых сетей. Согласно графику компании, отключения горячей воды в домах новосибирцев будут происходить вплоть до 9 июля.

В текущем месяце Сибирская генерирующая компания (СГК) проведет испытания тепловых сетей на плотность и прочность в Новосибирске на более чем 100 улицах города. Испытания затронут сети, расположенные в семи районах: Заельцовском, Калининском, Октябрьском, Железнодорожном, Дзержинском, Центральном и Первомайском.

Как рассказали в пресс-службе энергокомпании, испытания будут проводиться в круглосуточном режиме в три этапа: по зоне от ТЭЦ-4 — с 4 по 10 июня (первый этап) и с 26 июня по 1 июля (второй этап), по зоне от ТЭЦ-5 — с 26 июня по 5 июля (третий этап).

Энергетики «Теплосетей» подчеркивают, что в июньские праздничные дни горячую воду отключать не будут. «В длинные выходные, связанные с празднованием 12 июня, и в дни празднования 125-летия Новосибирска, принято решение, что гидравлические испытания с 11 по 25 июня проходить не будут. Сделано это для того, чтобы не создавать для жителей и гостей города дискомфорта, связанного с возможными порывами теплосетей, ограничениями по движению транспорта и отсутствием горячей воды», — рассказал директор «Тепловых сетей» Новосибирского филиала СГК Михаил Филатов.

В СГК предупредили, что при испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта, и рекомендовали руководителям организаций и ведомств во время испытаний усилить надзор за складскими помещениями, межквартальными и внутридомовыми разводками. Горожанам рекомендовано не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах, автомобилистам соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью.

Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, не получивших предупреждения о проведении испытаний тепловых сетей, необходимо до их начала обратиться в свой район «Теплосетей» филиала СГК в Новосибирске для получения инструктажа о правилах проведения испытаний.

График проведения испытаний на прочность и плотность в июне 2018 года

Первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей на плотность и прочность (от зоны ТЭЦ-4) будет проходить с 4 июня по 10 июня. Максимальным сроком, до которого в домах не будет горячего водоснабжения, — 13 июня. Под испытания попадут сети в Калининском районе Новосибирска:

Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й, Краснодонский 2-й переулки.

Второй этап гидравлических испытаний от зоны ТЭЦ-4 будет проходить с 26 июня по 1 июля. Под испытания попадут сети улицах Заельцовского и Калининского районов:

ул. Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от площади Калинина до ул.Северная), Д. Донского, Залесского, Жуковского, Д. Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), Плановая (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной, Каунасской, Кропоткина, Деповская, Пулеметная.

Горячей воды здесь может не быть до 6 июля, отметили энергетики.

Третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей, работающих от зоны ТЭЦ-5, будет проходить с 26 июня по 5 июля в Октябрьском, Железнодорожном, Заельцовском, Дзержинском, Центральном и Первомайском районах. Горячая вода в зоне испытаний будет отключена вплоть до 9 июля.

В Дзержинском районе:

Айвазовского, Б.Богаткова, Бродского, Васнецова, Волжская, Волочаевская, Гоголя, Гусинобродское шоссе, проспект Дзержинского, Доватора, Есенина, Коминтерна, Кошурникова, Куприна, Левитана, Национальная, Ползунова, Селезнева, Толбухина, Трикотажная.

В Железнодорожном районе:

ул. 1905 года, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Советская, Челюскинцев, Шамшурина, Вокзальная магистраль;

В Заельцовском районе:

ул. Линейная, от ул. Нарымская-Плановая в сторону р.Обь ;

В Октябрьском районе:

Автогенная, Б. Богаткова, Белинского, Воинская, Грибоедова, Долидовича, Дунайская, Карла Либкнехта, Кирова, Коммунстроевская, Кошурникова, Крамского, Ленинградская, Лескова, Лобова, Московская, Нижегородская, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Пролетарская, Толстого, Тургенева, Чехова, Шевченко, Восточный жилой массив, Ключ-Камышенское плато, Вилюйская и Выборная;

В Центральном районе:

Военная, Гоголя, Демьяна Бедного, Депутатская, Державина, Достоевского, Ермака, Ипподромская, Каменская, Крылова, Чаплыгина, Романова, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Октябрьская, Орджоникидзе, Островского, Партизанская, Писарева, Семьи Шамшиных, Селезнева, Советская, Фрунзе;

В Первомайском районе:

Баумана, Героев Революции, Красный факел, Марии Ульяновой, Марата, Первомайская, Заречная, Пожарского, Тельмана, Физкультурная, Чапаева, Эйхе.

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