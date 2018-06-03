Известный красноярский бизнесмен, основатель группы компаний «Крепость» Александр Кангун оказался фигурантом уголовного дела, возбужденного следователями следственной части следственного управления межмуниципального управления МВД России «Красноярское».

ГК «Крепость», основанная Александром Кангуном, является одним из старейших и крупнейших дилеров Сибири. Авторитейлер официально представляет Volvo, Jaguar, Land Rover, Bentley, Porsche в Красноярске, а также KIA и Mazda в Абакане. Ранее группа компаний также являлась официальным дилером Toyota и Lexus в Красноярске и Абакане. Кроме того, «Крепость» продает автомобили в городе Братске Иркутской области и ранее рассматривала возможность выхода с брендом Toyota в Иркутск, а также с брендом Land Rover — в Новосибирск. В группу компаний «Крепость» также входит компания Arctic Trucks Russia — эксклюзивный дистрибьютор и производитель внедорожников повышенной проходимости на территории России и СНГ. Среди других проектов ГК «Крепость» — строительство первой в Красноярском крае пятизвездочной гостиницы Marriott.

Напомним, что основанная Александром Кангуном группа компаний «Крепость» является одним из крупнейших авторитейлеров Сибирского федерального округа. В апреле 2018 года она утратила право официально представлять в Красноярском крае и республике Хакасия бренды Toyota и Lexus. Глава ООО «Тойота Мотор» Сюдзи Суга в интервью ТАСС отметио, что дилерские центры Toyota и Lexus в Красноярске и Абакане последние 2 года испытывали внутренние проблемы. Он добавил, что расторжение договора являлось «длительным, трудоемким процессом, в котором со стороны дистрибьютора было сделано все для разрешения ситуации в лучшую сторону». Он также признал, что группа компаний «Крепость» работала на рынке Красноярска с брендами Toyota и Lexus более 20 лет и долгое время демонстрировала высокие показатели как продаж, так и удовлетворенности клиентов.

«Мы сделали все от нас зависящее, чтобы изменить решение ООО «Тойота Мотор». Проведены неоднократные встречи с ООО «Тойота Мотор» в Москве, а также с целью привлечения внимания к ситуации в компании направлены письма в ООО «Тойота Мотор» о необходимости принимать решения, направленные на сохранение брендов Toyota и Lexus в Красноярском крае и Республике Хакасии, а главное — о необходимости сохранения поставок автомобилей для выполнения перед клиентами взятых на себя обязательств», — отмечал в интервью «КС» Александр Кангун. Он также говорил о создании центра урегулирования споров, который будет встречаться с каждый клиентом, оформившим заказ, и решать вопросы в индивидуальном порядке. «Мы нацелены на то, чтобы найти пути решения всех возникших вопросов», — отмечал Александр Кангун.

Вместе с тем, клиенты, не получившие оплаченные ими автомобили или ПТС, стали обращаться в правоохранительные органы. Как стало известно «КС», следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту использования должностных полномочий руководителем ООО ПКФ «Крепость» (экс-официальный дилер Toyota в Красноярске) вопреки интересам компании, повлекшее причинение существенного материального вреда гражданам. Информацию об этом сообщили в пресс-службе СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское». «В настоящее время следователями на основании судебного решения наложен арест на имущество – транспортные средства, принадлежащие указанной организации. Проводится бухгалтерское исследование на предмет совершения неправомерных сделок. Устанавливается окончательная сумма материального ущерба, причинённого клиентам ООО ПКФ «Крепость». Ведётся следствие», — пояснили в СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское».

Стоит отметить, что в конце мая с аукциона уже был продан принадлежавший «Крепости» бизнес-центр «Сириус» и площадка, где велись работы по строительству пятизвездочного отеля Marriott.

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