Мэр Новосибирска назвал число долгостроев, которые будут сданы в 2018 году

В течение 2018 года, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в эксплуатацию будут введены шесть домов-долгостроев. На начало года в областной столице насчитывалось 32 проблемных дома.



На совещании в мэрии Новосибирска по решению проблем долгостроев глава города Анатолий Локоть поставил задачу в 2018 году ввести в эксплуатацию не менее шести проблемных жилых объектов-долгостроев. По оценкам мэра, справиться с такой задачей «реально». За пять лет, с 2012 по 2017 годы, было введено в эксплуатацию 73 жилых долгостроя общей площадью 534 тыс. кв. метров и решены вопросы 6 346 обманутых дольщиков. По состоянию на начало этого года в Новосибирске оставалось 32 дома, с достройкой которых есть проблемы. В прошлом году в городе сумели завершить работы на 12 объектах.

В городской администрации обращают внимание застройщиков на то, что из бюджетов города и области стройфирмы могут получить субсидии на оплату технологического присоединения жилых домов к сетям инженерных коммуникаций, а также выполнение благоустройства придомовых территорий, приобретение и установку лифтового оборудования. Так, в прошлом году на эти цели из казны было выделено 112,8 млн рублей, а в 2018 году – запланировано порядка 110 млн рублей.

Те компании, которые решили взять в работу долгострой, могут рассчитывать на значительное снижение размера арендной платы за земельные участки с проблемными объектами или освобождение от налогов, если такие участки находятся в собственности. Кроме того, организациям, готовым направить денежные средства на завершение проблемных объектов и восстановление нарушенных прав дольщиков, власти могут предоставить земельные участки без торгов.

«Такая процедура позволяет муниципалитету предоставлять добросовестным строительным компаниям земельные участки в аренду на льготных условиях при условии перечисления не менее 30 млн рублей на завершение проблемного объекта и передачи не менее 2,5 % возводимой площади жилья гражданам, признанным пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков», — прозвучало на совещании.

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