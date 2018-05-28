По вопросу «дико высоких» цен на бензин омские власти намерены обратиться к Дмитрию Медведеву

Резкий скачок цен на ГСМ вынуждает власть Омской области обратиться к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением о сдерживании роста тарифов. Об этом журналистам 28 мая сообщил врио губернатора Александ Бурков, собравший пресс-конференцию по итогам его работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Рост цен на ГСМ начинает настораживать представителей власти: за май удорожание достигло 10%, и на некоторых заправках 28 мая цена бензина почти достигла отметки в 50 рублей. Так, врио губернатора Омской области Александр Бурков назвал цены на топливо в регионе «дико высокими» и сказал журналистам, что областное правительство планирует в ближайшее время обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву, чтобы вопрос регулирования цен был решен на федеральном уровне. Сейчас, по его словам, в стенах региональной администрации готовится соответствующий документ. Он отметил, что от роста цен на топливо рушится экономика аграрных предприятий, и это «опасная ситуация», требующая вмешательства на федерального центра.

Напомним, ранее о проблеме неконтролируемого роста цен на ГСМ говорил экс-глава Кузбасса, спикер облсовета Аман Тулеев. Существующее положение дел он назвал «варварским» и сообщил, что уже направил обращение в Центральный аппарат ФАС России. В Бурятии также выразили обеспокоенность этим вопросом. Глава республики Алексей Цыденов поручил зампреду правительства Бурятии готовить обращение в антимонопольную службу.

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