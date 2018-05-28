Мэр Новосибирска поздравил погранвойска с профессиональным праздником

Сегодня, 28 мая в России отмечается День пограничника и 100-летие с основания Пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил военнослужащих и ветеранов погранслужбы.

В понедельник, 28 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть поприветствовал участников празднования Дня пограничника и 100-летнего юбилея службы на главной площадке мероприятия – в Центральном парке. Шестерым военнослужащим и ветеранам Пограничного управления России по Новосибирской области глава города вручил памятные знаки «За труд на благо города» в честь 125-летия со дня основания Новосибирска.

«Сегодня юбилей отмечает самая сильная пограничная служба в мире. В 1918 году был подписан декрет о создании этой службы и весь пограничный корпус, который охранял границу при царе, полностью вошел в состав, принял все условия, потому что как бы ни складывалась политическая ситуация в стране, граница России священна и неприкосновенна, и должна быть на замке. Все 100 лет погранвойска в дождь и стужу, солнечный день и мороз, несут нелегкую службу, постоянное боевое дежурство», — обратился со словами поздравлений мэр Анатолий Локоть, отметив, что российские пограничники охраняют самую протяжённую границу в мире – более 60 тыс. км.

В честь векового юбилея в Новосибирске на ул. Дуси Ковальчук в сквере 40-летия Победы был открыт монумент «Воинам-Пограничникам» с надписью «Граница России священна и неприкосновенна!».

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