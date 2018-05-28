Правительство РФ выделит 450 млн рублей двум сибирским регионам на строительство спортивных комплексов

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 24 мая подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 600,3 млн рублей на строительство спортивных сооружений. Свыше 450 млн рублей из данной суммы получат два субъекта СФО.

Республики Тыва и Алтай получат 450,32 млн рублей бюджетных ассигнований на строительство спортивных центров. Согласно подписанному распоряжению, Тыве достанется 117,73 млн рублей на реализацию проекта спортивно-культурного центра в пгт Каа-Хем Кызылского кожууна, а Горному Алтаю – 332,59 млн рублей на достройку спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» в с. Майма. «Атлант» станет первой ледовой ареной в республике. Оставшиеся средства получит Калуга на дворец спорта.

Напомним, что на сегодня самым крупным объектом спортивной инфраструктуры в СФО является проектируемая ледовая арена в Новосибирске, на которой пройдут игры МЧМ по хоккею в 2023 году. Только строительство одного ледового дворца потребует порядка 5 млрд рублей, однако пока федеральный бюджет не принимает в этом участия.

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