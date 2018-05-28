Круглый стол по переработке и утилизации мусора провел руководитель департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько. Состоявшаяся 24 мая встреча с участием ученых, специалистов мэрии и представителей бизнеса позволила оценить потенциал действующих мощностей по переработке твердых бытовых отходов, а также понять, что сегодня мешает бизнесу более активно входить на этот рынок, потенциал которого огромен.

Переработка и утилизация ТБО — проблема, которая стала актуальна не вчера и решение которой не может быть однозначным и быстрым. Именно с таким посылом открыл встречу Александр Люлько, пригласив к дискуссии участников круглого стола, среди которых были академик РАН, экс-глава института теплофизики СО РАН Сергей Алексеенко, его коллега из института Людмила Перепечко, директор по развитию «С2 Групп» Андрей Войнов, директор ООО «Квант» Тимофей Федоров, председатель совета директоров завода «Экран» Павел Бобошик, руководитель ЖКХ Академгородка Виталий Михеев, а также представители департамента — начальник управления промышленности Александр Серов, начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики Максим Леоненко и начальник управления науки и внедрения научных разработок Михаил Камаев.

По мнению Александра Люлько, сегодня не только необходимо синхронизировать действия между наукой, промышленностью и властью, но и самым подробным образом освещать все предпринимаемые шаги для информирования наиболее широкой аудитории горожан. Чтобы избежать недопонимания и несколько снизить остроту общественной дискуссии, которая зачастую подменяет собой реальную повестку и уводит от решения проблемы.

«В вопросах переработки мусора мы должны действовать максимально открыто. При полной поддержке наших жителей. — отметил Александр Люлько. — То, что сейчас предлагают наши ученые, наши промышленники позволяет уйти от тех проблем, которые возникли при заключении концессионного соглашения в области и которые имеются в Московской области. То, что мы сегодня предлагаем, это совершенно новый взгляд на проблему переработки мусора».

По сути, речь о предложении, которое уже звучало в начале мая на специальном заседании в рамках международного форума «Городские технологии» — где его представил академик Сергей Алексеенко. Методика комплексной утилизации твердых бытовых отходов, с сортировкой, переработкой и безопасного сжигания не перерабатываемой составляющей мусора, разработана специалистами института теплофизики им. Кутателадзе. Правда пока проверить ее на практике решились не на родине разработчиков, а в далекой Перми.

«К нам обратилась компания из Перми, «ОДК-Авидвигатель» по поводу плазменной газификации отходов и производства электроэнергии, — рассказала участникам встречи Людмила Перепечко. — Все больше промышленных предприятий проявляют интерес к технологии, при которой отходы действительно превращаются в ценное сырье, поскольку становится очевидна экономическая составляющая. Все дело в том, что сама технология очень зависима от состава отходов. Поэтому здесь одного решения быть не может».

«Наша концепция состоит в том, что не существует универсальной технологии, которая бы могла решить проблему с отходами, — подчеркнул Сергей Алексеенко. — Комплексный подход — означает, что следует начинать решать проблему с отходами еще на стадии производства товара. Особенно в части упаковки, которой очень много. Показателен пример Японии, как они решили проблему с фуранами и диоксинами — они просто запретили производство пластика с хлором. Это начало решения проблемы с отходами. Потом уже идет раздельный сбор».

Раздельный сбор — это проблема, которую с разной степенью успеха решают сегодня во всем мире. В Новосибирске ее решение сдвинулось с мертвой точки, но и раздельный сбор, и сортировка, преимущественно ручная, делают процесс достаточно трудоемким и дорогостоящим. Решение есть — автоматическая сортировка. Но это, как правило, довольно дорогостоящее зарубежное оборудование, которое, к тому же, относится к разряду высокотехнологичного и может попадать под санкции. Как выяснилось в ходе дальнейшего разговора за круглым столом, и эта проблема в скором времени будет снята. Буквально на днях Институт теплофизики выиграл гранд на создание опытной линии по сортировке мусора. Причем линии роботизированной. По словам Сергея Алексеенко в течение трех лет линия будет разработана и скорее всего пройдет обкатку или на заводе «Квант» или в Академгородке.

«В Новосибирске есть все условия для того, чтобы мы не просто реализовали не просто какую-то отдельную технологию, а именно программу, комплексную программу обращения с отходами, — подчеркнул академик. — Это и заводы, на площадках которых можно будет это реализовать и учебные заведения, где мы сможем готовить специалистов в этой области. Так что мы можем выступить даже в роли пилотного города».

Готовность взяться за реализацию пилотного проекта территории Академгородка уже подтвердил руководитель ФГУП «ЖКХ Новосибирского научного центра» Виталий Михеев. Он отметил, что ФГУП ждет только инвестора, чтобы предоставить свою площадку под пилотный проект комплексной программы сбора, сортировки и утилизации мусора. Для этого есть все необходимые условия, тем более, что ФГУП, обсуживающий более 400 многоквартирных домов, самостоятельно занимается сбором и захоронением отходов на собственном полигоне.

«Это очень интересная территория для реализации подобного проекта, прежде всего с точки зрения уже готовой инфраструктуры, — отметил Виталий Михеев. — В том числе если речь идет о сжигании и производстве тепла. Рядом существует большая котельная, которую можно задействовать. С другой стороны, для нас этот вопрос также стоит остро. Расширяется Кольцово, растет Академгородок и необходимо либо готовить современный полигон, на котором будет организована хорошая переработка, либо внедрять эту систему. А поскольку прогнозный ресурс нашего полигона рассчитан лишь на ближайшие пять лет, думаю, что в этот срок мы должны проблему решать».

Своим опытом в части переработки поделились представители бизнеса. Андрей Войнов, директор по развитию компании «С2 Групп», которая на сегодня является одним из крупнейших за Уралом переработчиком пластиковой бутылки, подробно рассказал участникам круглого стола о существующих в этой области технологиях и мощностях производства. По словам Андрея Войнова, на сегодня его предприятие перерабатывает лишь 20% пэт-бутылок поступающих в отходы. Это ни много ни мало, 500 тонн ежемесячно. Это позволит загрузить производство лишь наполовину. Однако производство очень требовательно к качеству сырья, что сказывается на себестоимости. И эту проблему неплохо было бы решить на законодательном уровне.

«Сегодня производители кто во что горазд, начиная от использования сырья, заканчивая клеем для этикеток, который используют при производстве, например, напитков, — посетовал Андрей Воинов. — Чтобы снять этот фактор необходимо внедрить единую систему. Пока ее нет, мы вынуждены принимать порой экстраординарные меры для того, чтобы избежать барака. Не так давно нам пришлось купить у одного из производителей пластиковых крышек его производственную линию и сдать ее в металлолом, все потому что он использовал в производстве вторичное сырье низкого качества — переработанные пластиковые ящики из Китая, из-за которых наши потребители браковали продукцию, в частности пэт-флэки по причине наличия в нем стороннего полимера».

У переработчиков стекла свои проблемы. Но в целом они также согласуются с общими задачами. В первую очередь касающихся качества раздельного сбора отходов.

«Для нас очень важно, чтобы в Новосибирске возникла эта система правильной сортировки и пересортировки, — подчеркнул председатель совета директоров завода «Экран» Павел Бобошик. — Я всегда против вмешательства власти в бизнес, но здесь как раз необходимо государственное регулирование. Начиная с размеров специальных баков для стекла и заканчивая тем, какие отверстия в них должны быть. Это сделает переработку экономически более эффективной уже на этапе сбора. Если этого не сделать, то мы будем собирать еще меньше стекла чем сейчас, а сейчас мы собираем только 15% от всех отходов этой категории».

Высказавшись в пользу сортировки и переработки, Павел Бобошик отметил, что без сжигания, как одного их этапов утилизации отходов, не обойтись, поскольку в составе ТБО всегда есть вредные вещества, которые можно нейтрализовать лишь в плазменной печи. Но при этом, как показывает европейский опыт, нет никакой необходимости в строительстве гигантских мусоросжигательных заводов. Биологические отходы успешно перерабатывают в удобрения. Та же часть отсортированного мусора, наименее опасного, который нецелесообразно сжигать в плазменной печи, в Европе сжигают на цементных заводах. И здесь, заметил Павел Бобошик, вполне пойдут мощности Искитимцемента.

Свою точку зрения на идеологическую составляющую мусорной проблемы высказал директор ООО Спецзавод «Квант» Тимофей Федоров. По его мнению, основная задача которая стоит сегодня перед предпринимателями и общественностью — убедить власть, что к мусору необходимо относится не как к проблеме, а как к бизнесу.

«А бизнес подхватит инициативу и построит все необходимые предприятия и заводы чтобы зарабатывать деньги, — уверен Тимофей Федоров. — Нужно создать бизнес-модель, структуру, понять, что это не отходы, а это сырье и попытаться каким-то образом оцифровать, разделись потоки. И естественно нужно начать с раздельного сбора. Я всегда говорил, что это утопия, сортировать после того, как отходы запрессованы в мусоровозы. Потому что мусоровозы год от года гонятся за улучшениями экономических показателей и скоро будут прессовать вообще до состояния бетона, когда ничего сортировать уже невозможно».

Не смотря на различные взгляды на этапы решение проблемы, от устройства целой цепочки мусоросжигающих котельных, до пересортировки, все участники круглого стола, по итогам встречи сошлись во мнении, что для эффективной реализации планов по комплексной переработке и утилизации городского мусора необходимо менять саму идеологию. В первую очередь нужно рассматривать ТБО не как отходы, а как сырье. И именно с этой позиции активно пропагандировать среди жителей раздельный сбор, одновременно создавая все необходимые условия для этого. В том числе разработку и размещение универсальных контейнеров, позволяющих сделать процесс максимально эффективным и удобным. Кроме того, необходимо стимулировать горожан, через управляющие компании, гибким тарифом, который будет зависеть от качества раздельного сбора. Здесь свою роль должны сыграть законодатели, от которых зависят эти решения.

«Мы собирали круглый стол, но фактически здесь собралась уже некая рабочая группа, или, модное название такое — проектная группа по выработке этих самых решений. Причем нам очень важно, чтобы нас понимали и поддерживали жители. Поэтому я предлагаю эту работу продолжать», — подытожил Александр Люлько.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.