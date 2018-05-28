Более 160 тыс. человек из трех стран приняли участие в Зелёном марафоне от Сбербанка

Более 160 тыс. человек 27 мая приняли участие в VII Зеленом марафоне «Бегущие сердца» от Сбербанка. Забеги состоялись в 56 российских городах, а также в Казахстане и Белоруссии. В Новосибирске праздник бега традиционно прошел на Михайловской набережной.

Новосибирск – один из сибирских городов, где в последнее воскресенье весны состоялся традиционный Зеленый марафон от Сбербанка. Также в числе участников Томск, Барнаул, Абакан, Красноярск, Кемерово и Новокузнецк. В целом в Сибири гостями марафона стали 28 тыс. человек, из которых 13 тыс. – участники марафона.

Зеленый марафон – ежегодное мероприятие, организуемый Сбербанком с 2012 года, первый забег провели в поддержку Олимпиады в Сочи. С каждым годом участие в марафоне принимает всё большее количество городов. Общее число марафонцев за все годы превысило цифру в 600 тыс. человек. Длина дистанции составляет 4,2 км (десятая часть марафонских 42 км). Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

«Который год подряд Сбербанк проводит Зеленый марафон. Мы искренне рады тому, что праздник спорта давно стал общегородским, — поприветствовал гостей и участников марафона в Новосибирске заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Игорь Безматерных. – Мы приветствуем всех сторонников здорового образа жизни – детей и взрослых, любителей бега со стажем и новичков, многочисленные спортивные команды от разных компаний и организаций, где спорт справедливо считается частью командной работы».

В Новосибирске марафонцев на старте поддержали мэр города Анатолий Локоть, депутат Государственный Думы РФ, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, руководитель департамента физической культуры и спорта НСО Сергей Ахапов, а также олимпийская чемпионка Ирина Минх.

Девиз Зеленого марафона 2018 года – «Бежим со смыслом!». В Новосибирске в этом году марафон объединил сразу несколько социально-значимых акций, направленных на оказание помощи детям. Помимо этого Сбербанк подарил городу сертификат на оснащение детской площадки на Михайловской набережной.

С самого утра на празднике работали развлекательные площадки и интерактивные зоны. По сложившейся традиции в рамках Зеленого марафона состоялся и «Детский марафончик» – забег на 100 метров для юных жителей Новосибирска. Важным и красивым дополнением Зеленого марафона стал флешмоб – гости и участники спортивного праздника выстроились на площади перед сценой в форме большого сердца.

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