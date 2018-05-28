«Обувь России» внедрила блокчейн в управление финансовыми сервисами

«Обувь России» завершила проект по внедрению блокчейна в свои IT-системы для управления проектами финансовых сервисов компании — предоставление рассрочки платежа на покупку обуви и денежных займов.

Основная цель — обеспечение сохранности персональных данных и всей информации о транзакциях по договорам с клиентами. Это собственная разработка компании, полностью адаптированная под IT-системы группы и интегрированная с ERP-системой «Обуви России», которая построена на базе 1С.

«Блокчейн необходим для управления взаимодействия с покупателями, которые пользуются дополнительными сервисами группы. Это постоянные клиенты, с которыми у нас долгая история сотрудничества. На текущий момент база таких покупателей насчитывает более 1,2 млн человек. Популярность дополнительных услуг растет: по итогам 2017 года портфель по рассрочке у нас вырос на 20,7% и составил 3,24 млрд рублей. Ключевая задача технологии блокчейн — сохранение всей истории взаимодействия с нашими клиентами, а именно: персональных данных, информации о взаимных обязательствах, платежах и т.п.», — комментирует IT-директор ГК «Обувь России» Дмитрий Карпенко.

Внедрение блокчейна обеспечит безопасность, надежность, актуальность и достоверность информации по всем трансакциям (договорам) и исключит возможность любого несанкционированного внесения изменений. Причем речь идет как о вмешательствах извне (хакерские атаки, сбои в работе каналов связи и т.п.), так и изнутри. Компания активно расширяет сеть: на 18 мая текущего года уже открыто 50 магазинов, к осенне-зимнему сезону заработают еще 50 новых торговых точек. В среднесрочной перспективе ГК намерена увеличить сеть до 1 тыс. магазинов. Параллельно компания развивает дополнительные финансовые сервисы, расширяя перечень услуг. В таких условиях одна из основных задач — обеспечить контроль на местах, максимально автоматизировать бизнес-процессы, гарантировать сохранность информации и исключить возможность любых несанкционированных изменений.

Все данные о взаимодействии с клиентами шифруются и распределенно хранятся в трех ЦОДах компании — в Новосибирске (центральный дата-центр), Хабаровске и Москве (последний создан весной этого года). В группе используют двухуровневую систему шифрования: сначала каждому договору присваивается уникальный ключ (хеш), а потом договоры, оформленные в течение дня, объединяются в блоки и также шифруются. Каждый хеш договора и блока содержат в себе ссылку на предыдущий блок или договор. Таким образом, обеспечивается сохранность информации и целостность системы.

Получив успешный опыт внедрения блокчейна в области управления финансовыми сервисами компании, безопасности и защиты информации, «Обувь России» рассматривает и другие сферы применения. Сейчас анализирует возможности использования технологии блокчейн в бухгалтерском учете и CRM (системе лояльности).

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