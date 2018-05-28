Как стало известно «КС», в Новосибирске выставлена на продажу часть БЦ «Новоград», расположенного на Красном проспекте.

«Речь идёт о двухэтажном объекте, который в настоящее время арендует франчайзи United Colors of Benetton. Его площадь — порядка 1250 кв.м. Стоимость объекта составляет 170 млн рублей с НДС», — сообщил изданию директор MDBroker Данил Прудников.

Отметим, что предлагаемое к продаже помещение принадлежит иностранной компании, остальная часть БЦ «Новоград» — известному в Новосибирске девелоперу, генеральному директору ГК «Новоград» Евгению Грибову.

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