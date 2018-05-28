Андрей Травников распорядился начать подготовку к введению режима ЧС в Новосибирской области

После совещания по ситуации с ходом весенне-полевых работ на территории Новосибирской области врио губернатора Андрей Травников дал поручение начать подготовку к введению режима ЧС в сельском хозяйстве.
Из-за серьезных опасений по темпам проведения посевной кампании в Новосибирской области региональные власти все-таки приступят к подготовке по введению режима ЧС в сельском хозяйстве. По оценкам экспертов, весной 2018 года из-за неблагоприятных погодных условий зафиксированы самые низкие темпы ярового сева за последние десять лет. «КС» уже приводил сведения, какими темпами сейчас ведутся посевные работы.
На совещании в правительстве региона прозвучало, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Искитимском, Кочковском, Чановском, Ордынском, Усть-Таркском и Татарском районах. Впрочем, в настоящее время все районы области попадают под критерии, позволяющие ввести режим чрезвычайной ситуации. Врио губернатора Андрей Травников поручил минсельхозу направить в адрес глав сельских районов области пакет документов, необходимых для проведения заседаний районных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС. После того, как в районах пройдут комиссии, состоится заседание областной комиссии, где и примут решение о введении режима ЧС.