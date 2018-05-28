Проведение посевной кампании в Новосибирской области стоит под угрозой

Сегодня во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области врио министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко констатировал, что аграрии сильно отстают по проведению в этом году посевных работ.

Низкие температуры и обильные осадки на территории Новосибирской области ставят под угрозу посевную кампанию: аграрии не могут выполнить и половины от суточной нормы посева и в итоге уже сильно отстают от показателей, заложенных в рабочих планах.

По словам врио министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, суточная норма посева составляет 97 тыс. га, тогда как сейчас сельхозпроизводителям удается проводить работы лишь на 39 тыс. га в сутки. На сегодня синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра продолжают фиксировать отклонение температуры от среднемноголетней климатической нормы на 5-6 градусов.

По состоянию на 28 мая, яровой сев проведен на 512,26 тыс. га, что составляет 25,9% от плана. В прошлом году этот показатель составлял более 71% от плана. На прошлой неделе врио главы областного минсельхоза говорил о вероятности введения режима ЧС в Новосибирской области, но пока инициатива не утверждена.

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