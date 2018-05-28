Глава Омской области рассказал, что ему не нравится в Омске

Александр Бурков, получивший назначение врио губернатора Омской области в октябре 2017 года, высказал изданию Glager свое мнение об областной столице.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков назвал Омск красивым городом и подчеркнул, вспоминая вопрос журналистов о том, как он оценит «грязный Омск», что город «не такой и грязный на самом деле». Говоря о том, что ему нравится в городе, Бурков поделился первым впечатлением о региональной столице. «Как только я появился в городе, первое, что меня поразило – солнце. Это было первым ярким моментом. И более того, я и сегодня убежден, что Омск – город солнца», — сказал политик, добавив, что ему также понравились набережная Иртыша и Омская крепость.

Тем не менее Бурков не стал скрывать, что его раздражает в Омске. Несмотря на то, что в целом, по мнению главы региона, Омск – красивый город, его портят недостроенные и брошенные объекты. «Единственное, что меня раздражает, – это недостроенные и брошенные объекты за полуразрушенными заборами. Это грустно и небезопасно. Достройкой тоже будем заниматься. Омск можно сделать еще краше», — цитирует врио губернатора издание, опубликовавшее обширный монолог Буркова.

Ранее Бурков уже заявлял о своих губернаторских амбициях на выборах, которые пройдут в грядущем сентябре. В беседе с изданием он наметил план своей работы, сказав, что хочет вернуть покинувших область бизнесменов и изменить подходы в системе управления.

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