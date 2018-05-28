Компания МТС и правительство Новосибирской области станут партнерами в рамках реализации программ, направленных на развитие инновационной инфраструктуры региона. Соглашение о сотрудничестве подписали на Петербургском международном экономическом форуме-2018 врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и президент компании МТС Алексей Корня.

Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в Новосибирском регионе инновационных технологий, связанных с цифровизацией экономики области и ее социальной сферы, а также инфраструктуры населенных пунктов. В рамках соглашения МТС инвестирует в цифровизацию экономики региона и развитие инфраструктуры связи 3 млрд рублей до 2020 года.

Одним из элементов реализации соглашения станет тестирование на территории региона инновационных цифровых сервисов и решений компании по направлениям: Интернет вещей (IoT), мобильные приложения, в том числе в области телемедицинских и образовательных услуг; решений в области финтеха, кибербезопасности, больших данных, облачных сервисов и электронных коммерции.

Кроме того, в рамках соглашения МТС и правительство Новосибирской области также запланировали сотрудничество в области реализации региональных инфраструктурных и социально-культурных проектов на основе телекоммуникационных технологий для повышения уровня цифровизации населенных пунктов Новосибирской области, сохранения культурно-исторического наследия региона, повышение качества жизни и работы граждан, развития экономического потенциала Новосибирска и области.

«Мы видим, как активно сегодня идет цифровизация социальной и городской инфраструктуры, и понимаем, что именно эти процессы становятся стимулом для экономического развития территорий в России и повышения эффективности используемых ресурсов. Новосибирск идет в авангарде развития современных цифровых сервисов, и через создание экосистемы партнерств с лидерами отраслей мы получаем возможность использовать лучшую экспертизу и передовые мировые разработки для того, чтобы Новосибирская область действительно становилась «умным» регионом с цифровой экономикой, передовой в этой области не только в Сибири, но и среди российских мегаполисов», — прокомментировал соглашение врио губернатора Андрей Травников.

«МТС, как традиционный лидер рынка в Новосибирской области, видит своей стратегической целью содействие развитию инфраструктуры и экономики региона. И именно Новосибирск станет первым сибирским городом, где МТС, в сотрудничестве с администрацией региона, планирует активно запускать и тестировать инновационные цифровые решения, направленные на модернизацию экономики и жизни населения. Мы хорошо пониманием потребности и особенности городской и областной инфраструктуры и жителей Новосибирской области, и намерены инвестировать в регион несколько миллиардов рублей в ближайшие два года, в том числе на внедрение в регионе технологий, связанных с ростом доступности и качества медицинских и образовательных услуг и инфраструктурных решений в области «умного города», привлечением инвестиций, что в целом будет способствовать росту благосостояния и комфорта жизни населения», — отметил президент МТС Алексей Корня.

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