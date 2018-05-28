Андрей Травников объявил о новом назначении

Сегодня, 28 мая во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области врио губернатора Андрей Травников официально сообщил о кадровых перестановках среди своих заместителей.

Бывший глава исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Андрей Жуков стал заместителем губернатора Новосибирской области, сменив на этом посту Анатолия Соболева, занимавшего должность вице-губернатора с октября 2015 года. «КС» ранее со ссылкой на источники во властных кругах сообщал, что Андрей Жуков начал работать в команде Травникова с 23 мая. Сегодня же глава региона сам сообщил о принятом им назначении.

Андрей Травников рассказал присутствующим на совещании представителям региональной власти, что Андрей Жуков будет курировать развитие Новосибирска как научного центра. Кроме того, на нового вице-губернатора, который в МАСС занимался вопросами привлечения инвестиций, возложена обязанность вести подготовку к форуму «Технопром» и работать над программой реиндустриализации региона. Отметим, что назначение Андрея Жукова стало первым кадровым решением врио, сделанным не за счет команды, которую сформировал прежний губернатор Владимир Городецкий.

Предшественник Жукова Анатолий Соболев, по словам врио губернатора, назначен советником главы региона на общественных началах.

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