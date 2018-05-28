Врио губернатора Кемеровской области ввел новую должность

Должность уполномоченного по делам родственников погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» появилась в Кузбассе. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал врио губернатора региона Сергей Цивилев.

После трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемеровской области появилась новая должность для работы с родственниками погибших, однако, как рассказал в рамках ПМЭФ глава Кузбасса Сергей Цивилев, человек, выполняющий функции омбудсмена, не является сотрудником администрации, а сама должность не штатная. Уполномоченным по делам родственников погибших при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» стала жительница Кемерова Людмила Маслеева, работавшая прежде директором детской спортивной школы по настольному теннису.

«Она уже пенсионерка, работала во время всех этих событий вместе с нами, в областном штабе. Теперь приступила к работе на общественных началах и сама со всеми родственниками дополнительно общается», — цитирует Цивилева РИА «Новости».

По словам врио губернатора, назначение омбудсмена не означает, что теперь родственники погибших не смогут общаться с представителями администрации. Должность уполномоченного он рассматривает как дополнительный канал для пострадавших и для закрепленных за каждой семьей соцработников. «Маслеева имеет прямой доступ ко мне, поэтому если вдруг по каким-то причинам возникнут какие-то сложности, она эти сложности может до меня довести в любую минуту», — добавил Сергей Цивилев.

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