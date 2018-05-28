Глава кузбасского МЧС написал рапорт об увольнении

Задержанный по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов написал рапорт об увольнении. В минувшие выходные ему было предъявлено обвинение.

Следствие предъявило обвинение начальнику ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову и руководителю отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Григорию Терентьеву. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, им инкриминируется халатность и растрата. «Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Петренко.

Дело Александра Мамонтова рассматривается в Центральном районном суде Кемерова. Заседание суда об избрании меры пресечения запланировано на понедельник, 28 мая.

Между тем стало известно, что Александр Мамонтов решил оставить пост главы регионального МЧС и уже написал рапорт об увольнении.

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