Компания «ФАСТАР», являющаяся единственным официальным дилером Subaru, Mitsubishi, Mazda в Новосибирске, приглашает на презентацию сразу трех автомобилей Subaru Legacy и Subaru Outback 2018 года выпуска, а также новинки от Mitsubishi – Mitsubishi Eclipse Cross.

31 мая 2018 года в 19-00 в дилерском центре компании «ФАСТАР» на Станционной, 88 состоится премьера новинок бренда Subaru: Legacy и Outback, которую посетит заместитель генерального директора ООО «Субару Мотор» Маехара Шинтаро.

Этим вечером клиентов ожидает развлекательная программа, выставка тюнинг-автомобилей, выступление популярной музыкальной группы, мастер-классы, фуршет, призы, подарки и буря эмоций! Программа мероприятия позволит подчеркнуть все грани легендарного бренда Subaru, и оставит след в сердце каждого пришедшего гостя. Кульминацией станет премьера столь долгожданных автомобилей!

Специальным гостем мероприятия станет чемпион России по драг-рейсингу, обладатель самого мощного автомобиля Subaru в России – Дмитрий Мандриков!

В свою очередь 2 июня 2018 года в 12-00 на площадке «Экспоцентр Новосибирск» (Станционная, 104) состоится презентация Mitsubishi Eclipse Cross! В программе — тест-драйв модели и сравнение с конкурентами, фуршет, выступление музыкальной группы, фуршет, дрифт-шоу от Президента Новосибирской областной общественной организации «Новосибирской федерации автомобильного спорта» — Армена Арутюняна, призы, подарки и отличное настроение!

«ФАСТАР» ждет клиентов 31 мая в 19-00 на Станционной, 88 и 2 июня в 12-00 на площадке «Экспоцентр Новосибирск» (ул. Станционная, 104).

ФАСТАР

ул. Станционная, 88

Subaru: +7 (383) 373 22 55

Mitsubishi: + 7( 383) 373 22 44

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