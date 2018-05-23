По данным министерства, по состоянию на 23 мая, несмотря на неблагоприятные агроклиматические условия, сев проведен на площади 371,2 тыс. га, что составляет 18,8% от плана.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, зерновые культуры посеяны на площади 245,1 тыс. га (16,3% от плана), из них пшеницы – 98,9 тыс. га (9,9% от плана). Лидируют по темпам ярового сева Маслянинский (34,9% от плана), Карасукский (32,6%), Тогучинский (30,2%), Краснозерский (26,3%) районы.

Напомним, что по информации, озвученной экс-министром сельского хозяйства Новосибирской области Василием Пронькиным, стоимость посевной в регионе в текущем году увеличится на 600 млн рублей, составив 5,2 млрд рублей. НСО потратит на весенне-полевые работы на 11% больше из-за роста стоимости горюче-смазочных материалов. Сельхозтоваропроизводители области проведут сезонные посевные работы на площади 2 млн 380 тыс. га. Из них по плану яровыми будет засеяно 1 млн 980 тыс. га, в том числе 1 млн 532 тыс. га пойдут под зерновые и зернобобовые.

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